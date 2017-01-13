Анастасия Сидельников, Дарья Гончарова и Владимир Вяткин исполнят программу из произведений композиторов прошлого и современности
13.01.2017, 17:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 15 февраля в Яани Кирик цикл «ОРГАНичный союз» представит программу «От Вивальди до Пьяццоллы». Известные московские музыканты - органистка Анастасия Сидельников, флейтистка Дарья Гончарова и гобоист Владимир Вяткин - исполнят программу из произведений композиторов прошлого и современности: инструментальные концерты, трио-сонаты, хоральные прелюдии Вивальди, Баха, Телеманна, вокальные произведения Глюка и Рахманинова, фрагмент из музыки к кинофильму «Миссия» Морриконе и, конечно, знаменитые танго Астора Пьяццоллы – «Весна», «Забвение» и Либертанго.
Анастасия Сидельникова окончила с отличием в 1989 году Московскую консерваторию по двум специальностям — фортепиано (класс профессора Л. Н. Наумова) и орган (класс профессора Л. И. Ройзмана). В ассистентуре-стажировке занималась по классу органа у доцента Б. А. Романова, совершенствовала мастерство у ведущих педагогов-органистов Европы: Ханса Фагиуса (Дания-Швеция), Харальда Фогеля (Германия), Ханса и Мартина Хазельбёк (Австрия), Иона Лауквика (Германия), Людгера Ломана (Германия), Пита Кее (Нидерланды), Жана Гийю (Швейцария-Франция) и других. В настоящее время А.Сидельникова много выступает в городах России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Эстонии, принимает участие в международных музыкальных фестивалях. Творчество органистки неоднократно было представлено за рубежом: в США, Канаде, Германии, Италии, Голландии, Чехии, Словакии, Японии. Артистка много и плодотворно трудится над расширением своего репертуара, исполняя произведения композиторов разных стилей и эпох — от барокко до наших дней. Она имеет записи на компакт-дисках с музыкой И.С. Баха, Н. Брунса, композиторов-романтиков и своего отца, известного композитора и педагога Н. Н. Сидельникова. Занимается педагогической деятельностью, проводит мастер-классы, имеет публикации просветительской и педагогической направленности.
Дарья Гончарова выпускница Московской консерватории по классу флейты у профессора А.М.Голышева. В настоящее время солистка Московской филармонии, Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов. Обладательница «Гран-При» международного конкурса «Musica Classica», лауреат «Дельфийских» игр, дипломант международного конкурса Флейтистов имени Кулау (Германия). Постоянная участница различных музыкальных фестивалей, среди них «Московская Осень», «Времена Года», «Молодые Таланты России». Является создателем Флейтовой Филармонии Молодых преподавателей. Артистка успешно совмещает сольную карьеру с педагогической, ее ученики являются лауреатами и дипломантами различных конкурсов. Дарья Гончарова является участницей Российского ансамбля «The Grand Flute Ensemble» и ансамбля «Espressivo». Выступала с гастролями в Италии, Австрии, Франции, Германии, Швеции, Норвегии, Испании.
Владимир Вяткин - лауреат Международных конкурсов, солист Московской Филармонии. Выпускник Российской Академии музыки имени Гнесиных. Лауреат восьми международных конкурсов, стипендиат Администрации Президента РФ Д. А.Медведева. Выступает со многими оркестрами, среди которых: Musica Viva, Времена Года, Гнесинские Виртуозы, Национальный Филармонический Оркестр России, Государственный камерный оркестр России, Парижский камерный оркестр и т.д. Гастролировал в Италии, Австрии, Франции, Эстонии, Молдавии, Америке, Германии. С 2007 г. является солистом и художественным руководителем музыкального ансамбля солистов «Espressivo», который в 2009 г. завоевал Гран-при на международном конкурсе«Musica Classica». Является Ассистентом профессора в РАМ Гнесиных.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
15 февраля 2017 года
Начало в 19 часов
Концерт цикла «ОРГАНичный союз»
«ОТ ВИВАЛЬДИ ДО ПЬЯЦЦОЛЛЫ»
Анастасия СИДЕЛЬНИКОВА
(орган)
Дарья ГОНЧАРОВА Владимир ВЯТКИН
(флейта) (гобой)
В программе:
БУКСТЕХУДЕ, ВИВАЛЬДИ, ТЕЛЕМАНН, БАХ, ГЛЮК, РАХМАНИНОВ, МОРРИКОНЕ, ПЬЯЦЦОЛЛА
Анастасия Сидельникова окончила с отличием в 1989 году Московскую консерваторию по двум специальностям — фортепиано (класс профессора Л. Н. Наумова) и орган (класс профессора Л. И. Ройзмана). В ассистентуре-стажировке занималась по классу органа у доцента Б. А. Романова, совершенствовала мастерство у ведущих педагогов-органистов Европы: Ханса Фагиуса (Дания-Швеция), Харальда Фогеля (Германия), Ханса и Мартина Хазельбёк (Австрия), Иона Лауквика (Германия), Людгера Ломана (Германия), Пита Кее (Нидерланды), Жана Гийю (Швейцария-Франция) и других. В настоящее время А.Сидельникова много выступает в городах России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Эстонии, принимает участие в международных музыкальных фестивалях. Творчество органистки неоднократно было представлено за рубежом: в США, Канаде, Германии, Италии, Голландии, Чехии, Словакии, Японии. Артистка много и плодотворно трудится над расширением своего репертуара, исполняя произведения композиторов разных стилей и эпох — от барокко до наших дней. Она имеет записи на компакт-дисках с музыкой И.С. Баха, Н. Брунса, композиторов-романтиков и своего отца, известного композитора и педагога Н. Н. Сидельникова. Занимается педагогической деятельностью, проводит мастер-классы, имеет публикации просветительской и педагогической направленности.
Дарья Гончарова выпускница Московской консерватории по классу флейты у профессора А.М.Голышева. В настоящее время солистка Московской филармонии, Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов. Обладательница «Гран-При» международного конкурса «Musica Classica», лауреат «Дельфийских» игр, дипломант международного конкурса Флейтистов имени Кулау (Германия). Постоянная участница различных музыкальных фестивалей, среди них «Московская Осень», «Времена Года», «Молодые Таланты России». Является создателем Флейтовой Филармонии Молодых преподавателей. Артистка успешно совмещает сольную карьеру с педагогической, ее ученики являются лауреатами и дипломантами различных конкурсов. Дарья Гончарова является участницей Российского ансамбля «The Grand Flute Ensemble» и ансамбля «Espressivo». Выступала с гастролями в Италии, Австрии, Франции, Германии, Швеции, Норвегии, Испании.
Владимир Вяткин - лауреат Международных конкурсов, солист Московской Филармонии. Выпускник Российской Академии музыки имени Гнесиных. Лауреат восьми международных конкурсов, стипендиат Администрации Президента РФ Д. А.Медведева. Выступает со многими оркестрами, среди которых: Musica Viva, Времена Года, Гнесинские Виртуозы, Национальный Филармонический Оркестр России, Государственный камерный оркестр России, Парижский камерный оркестр и т.д. Гастролировал в Италии, Австрии, Франции, Эстонии, Молдавии, Америке, Германии. С 2007 г. является солистом и художественным руководителем музыкального ансамбля солистов «Espressivo», который в 2009 г. завоевал Гран-при на международном конкурсе«Musica Classica». Является Ассистентом профессора в РАМ Гнесиных.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
15 февраля 2017 года
Начало в 19 часов
Концерт цикла «ОРГАНичный союз»
«ОТ ВИВАЛЬДИ ДО ПЬЯЦЦОЛЛЫ»
Анастасия СИДЕЛЬНИКОВА
(орган)
Дарья ГОНЧАРОВА Владимир ВЯТКИН
(флейта) (гобой)
В программе:
БУКСТЕХУДЕ, ВИВАЛЬДИ, ТЕЛЕМАНН, БАХ, ГЛЮК, РАХМАНИНОВ, МОРРИКОНЕ, ПЬЯЦЦОЛЛА