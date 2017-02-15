в Гербовом зале Зимнего дворца, в концертном зале «Яани Кирик», в Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки и в государственной академической капелле им. Глинки состоятся уникальные фестивальные программы. Председатель Художественного совета и Организационного комитета фестиваля - генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.Государственная Академическая Капелла Санкт-ПетербургаПремьера музыкально-литературного спектакля«Дон Жуан в веках»Молодёжный симфонический оркестр им. А. ПаулавичусаДирижёр – Алексей ВасильевЧтец – народный артист России Николай МартонКонцертный зал «Яани Кирик»«Посвящение Георгу Отсу»Марис Лилосон (сопрано)Рене Соом (баритон)Сийм Селис (фортепиано)В программе: музыка из кинофильмов, песни, оперные арии и фрагменты оперетт из репертуара Георга ОтсаСанкт-Петербургская филармония джазовой музыки«Посвящение джазу» «Джаз в четыре руки»Давид Голощёкин и Николай СизовГосударственный Эрмитаж, Гербовый зал Зимнего дворцаГала-концерт «Посвящение Маэстро»Международный симфонический оркестр «Таврический»Дирижер – Михаил ГоликовСолисты – Лауреаты международных конкурсов Елена Заставная (сопрано), Анна Заставная (сопрано), Раиль Сафаргалиев (баритон)Козловский - «Гром победы раздавайся»,Прокофьев - «Гавот» из Симфонии №1,Римский-Корсаков - ария Снегурочки из оперы «Снегурочка»,Чайковский - ариозо Онегина из оперы «Евгений Онегин»,Россини - ария Розины из оперы «Севильский цирюльник»,Чайковский - фрагменты из музыки к балету «Щелкунчик»,Штраус - «Радецкий марш»