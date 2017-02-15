Анонсирована программа XI Международного фестиваля "Посвящение маэстро"
15.02.2017, 17:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 11 по 18 марта 2017 года в Гербовом зале Зимнего дворца, в концертном зале «Яани Кирик», в Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки и в государственной академической капелле им. Глинки состоятся уникальные фестивальные программы. Председатель Художественного совета и Организационного комитета фестиваля - генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Программа фестиваля:
11 марта 2017 года, суббота
Государственная Академическая Капелла Санкт-Петербурга
Премьера музыкально-литературного спектакля
«Дон Жуан в веках»
Молодёжный симфонический оркестр им. А. Паулавичуса
Дирижёр – Алексей Васильев
Чтец – народный артист России Николай Мартон
13 марта 2017 года, понедельник, 19 часов
Концертный зал «Яани Кирик»
«Посвящение Георгу Отсу»
Марис Лилосон (сопрано)
Рене Соом (баритон)
Сийм Селис (фортепиано)
В программе: музыка из кинофильмов, песни, оперные арии и фрагменты оперетт из репертуара Георга Отса
15 марта 2017 года, среда
Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки
«Посвящение джазу» «Джаз в четыре руки»
Давид Голощёкин и Николай Сизов
18 марта 2017 года, 19 часов
Государственный Эрмитаж, Гербовый зал Зимнего дворца
Гала-концерт «Посвящение Маэстро»
Международный симфонический оркестр «Таврический»
Дирижер – Михаил Голиков
Солисты – Лауреаты международных конкурсов Елена Заставная (сопрано), Анна Заставная (сопрано), Раиль Сафаргалиев (баритон)
Программа:
Козловский - «Гром победы раздавайся»,
Прокофьев - «Гавот» из Симфонии №1,
Римский-Корсаков - ария Снегурочки из оперы «Снегурочка»,
Чайковский - ариозо Онегина из оперы «Евгений Онегин»,
Россини - ария Розины из оперы «Севильский цирюльник»,
Чайковский - фрагменты из музыки к балету «Щелкунчик»,
Штраус - «Радецкий марш»
Программа фестиваля:
11 марта 2017 года, суббота
Государственная Академическая Капелла Санкт-Петербурга
Премьера музыкально-литературного спектакля
«Дон Жуан в веках»
Молодёжный симфонический оркестр им. А. Паулавичуса
Дирижёр – Алексей Васильев
Чтец – народный артист России Николай Мартон
13 марта 2017 года, понедельник, 19 часов
Концертный зал «Яани Кирик»
«Посвящение Георгу Отсу»
Марис Лилосон (сопрано)
Рене Соом (баритон)
Сийм Селис (фортепиано)
В программе: музыка из кинофильмов, песни, оперные арии и фрагменты оперетт из репертуара Георга Отса
15 марта 2017 года, среда
Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки
«Посвящение джазу» «Джаз в четыре руки»
Давид Голощёкин и Николай Сизов
18 марта 2017 года, 19 часов
Государственный Эрмитаж, Гербовый зал Зимнего дворца
Гала-концерт «Посвящение Маэстро»
Международный симфонический оркестр «Таврический»
Дирижер – Михаил Голиков
Солисты – Лауреаты международных конкурсов Елена Заставная (сопрано), Анна Заставная (сопрано), Раиль Сафаргалиев (баритон)
Программа:
Козловский - «Гром победы раздавайся»,
Прокофьев - «Гавот» из Симфонии №1,
Римский-Корсаков - ария Снегурочки из оперы «Снегурочка»,
Чайковский - ариозо Онегина из оперы «Евгений Онегин»,
Россини - ария Розины из оперы «Севильский цирюльник»,
Чайковский - фрагменты из музыки к балету «Щелкунчик»,
Штраус - «Радецкий марш»