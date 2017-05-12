Артисты Мариинки впервые выступили в античном театре музея-заповедника "Херсонес Таврический"
12.05.2017, 21:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Артисты Мариинского театра выступили в Севастополе в День Победы в рамках XVI Московского Пасхального фестиваля. Они исполнили песни военных лет, классические оперные арии и русские романсы.
"Наш Пасхальный фестиваль впервые в Крыму, нам всегда интересно выступать в городах, где мы никогда не были. Артисты, которые сегодня перед вами выступят, это молодые певцы, лауреаты многих международных конкурсов, а программа сегодня включает оперные хиты, романсы русских композиторов и, конечно, песни военных лет", - сказала народная артистка России, художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева.
Директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" Светлана Мельникова поздравила севастопольцев с Днём Победы. "Мы - поколение, которое выросло без дедушек, мы знаем о них по рассказам наших бабушек. И самое страшное, что может быть - это потеря памяти, - такие фестивали, такая пасхальная радость, как сегодня, существуют для того, чтобы память была жива", - сказала она.
В енор Илья Селиванов знаменитой песней "В землянке". Также в программе концерта - Антонина Весенина (сопрано), Виктория Ястребова (сопрано), Юлия Маточкина (меццо-сопрано), Григорий Чернецов (баритон).
Исполняющий обязанности Губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников высказал слова восхищения в адрес артистов и отметил значимость концерта: "Я хочу сказать только одно – БРАВО! Ваш талант никого не оставил равнодушным. Подобные концерты должны стать постоянной составляющей культурной жизни города. У творчества есть сила – оно способно объединять людей в любые времена".
Председатель Законодательного Собрания города Севастополя Екатерина Алтабаева также поблагодарила артистов и подчеркнула: "Я совершенно согласна, что в этих стенах, среди этих камней музыка звучит по особенному. Мне кажется, что в этом концерте переплелись эпохи, - я вспоминаю кадры хроники, когда такая же сцена была снята в 1942 году для фильма "Севастопольцы". Вы не представляете, но тогда на сцене, на передовой, тоже пели "Соловей" Алябьева, как и сегодня. Это невероятно, как всё переплелось. Спасибо всем огромное, вы нам сделали настоящий подарок".
В завершении концерта экспромтом артисты и зрители вместе исполнили символ праздника - песню "День Победы". А затем севастопольцы в знак благодарности и признательности, исполнили для гостей гимн города-героя "Легендарный Севастополь".
Московский Пасхальный фестиваль проходит при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина и по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В 2017 году по инициативе музея-заповедника "Херсонес Таврический" впервые в географию фестиваля был включён Севастополь.
"Наш Пасхальный фестиваль впервые в Крыму, нам всегда интересно выступать в городах, где мы никогда не были. Артисты, которые сегодня перед вами выступят, это молодые певцы, лауреаты многих международных конкурсов, а программа сегодня включает оперные хиты, романсы русских композиторов и, конечно, песни военных лет", - сказала народная артистка России, художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева.
Директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" Светлана Мельникова поздравила севастопольцев с Днём Победы. "Мы - поколение, которое выросло без дедушек, мы знаем о них по рассказам наших бабушек. И самое страшное, что может быть - это потеря памяти, - такие фестивали, такая пасхальная радость, как сегодня, существуют для того, чтобы память была жива", - сказала она.
В енор Илья Селиванов знаменитой песней "В землянке". Также в программе концерта - Антонина Весенина (сопрано), Виктория Ястребова (сопрано), Юлия Маточкина (меццо-сопрано), Григорий Чернецов (баритон).
Исполняющий обязанности Губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников высказал слова восхищения в адрес артистов и отметил значимость концерта: "Я хочу сказать только одно – БРАВО! Ваш талант никого не оставил равнодушным. Подобные концерты должны стать постоянной составляющей культурной жизни города. У творчества есть сила – оно способно объединять людей в любые времена".
Председатель Законодательного Собрания города Севастополя Екатерина Алтабаева также поблагодарила артистов и подчеркнула: "Я совершенно согласна, что в этих стенах, среди этих камней музыка звучит по особенному. Мне кажется, что в этом концерте переплелись эпохи, - я вспоминаю кадры хроники, когда такая же сцена была снята в 1942 году для фильма "Севастопольцы". Вы не представляете, но тогда на сцене, на передовой, тоже пели "Соловей" Алябьева, как и сегодня. Это невероятно, как всё переплелось. Спасибо всем огромное, вы нам сделали настоящий подарок".
В завершении концерта экспромтом артисты и зрители вместе исполнили символ праздника - песню "День Победы". А затем севастопольцы в знак благодарности и признательности, исполнили для гостей гимн города-героя "Легендарный Севастополь".
Московский Пасхальный фестиваль проходит при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина и по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В 2017 году по инициативе музея-заповедника "Херсонес Таврический" впервые в географию фестиваля был включён Севастополь.