ОРЕАНДА-НОВОСТИ В парке искусств «Музеон» труппа театра «Современник» 30 июня даст большой концерт в рамках закрытия фестиваля «Оттепель: лицом к будущему». Актрисы в ярких юбках в горох и актёры в брюках-дудочках воссоздадут на сцене атмосферу начала 1960-х годов.



В сопровождении оркестра прозвучат песни «Эти глаза напротив», «Я встретил девушку», «Дом хрустальный», «Нежность» и другие музыкальные памятники эпохи. Перед гостями выступят Артур Смольянинов, Шамиль и Чулпан Хаматовы, Елена Плаксина, Татьяна Лялина, Елена Козина, Полина Пахомова, Виктория Романенко, Полина Рашкина, Наталья Ушакова и другие артисты. Они исполнят как сольные номера, так и дуэты, трио и квартеты. Финальный шлягер «Я шагаю по Москве» споют все участники концерта. Их выступление будет сопровождать видеоряд — трансляция происходящего на сцене будет перемежаться с роликами о жизни 1960-х годов.



Фестиваль «Оттепель: лицом к будущему» стартовал в январе 2017 года. В его рамках в Москве прошли выставки, кинопоказы, поэтические чтения, концерты и лекции.