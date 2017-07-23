ОРЕАНДА-НОВОСТИ Международный авиационно-космический салон МАКС в Жуковском в пятый день его работы, 22 июля, посетили 173,7 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.



Авиасалон открылся 18 июля и проходит на территории ФГУП «ЛИИ имени Громова». В первый день работы состоялись официальные мероприятия. 19 июля и 20 июля – это бизнес дни, а с 21 июля начались дни массового посещения.



«Для охраны общественного порядка и безопасности на территории выставки были задействованы сотрудники полиции, а также военнослужащие Росгвардии России», – говорится в сообщении.



Охрана общественного порядка обеспечена в полном объёме, нарушений на территории выставки не допущено.