BAFTA Student Film Awards 2017 расширяет список участников
10.05.2017, 17:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Британская академия кино и телевидения, которая находится в процессе расширения своего международного профиля, накануне объявила список из 45 фильмов, номинированных на BAFTA Student Film Awards 2017. Эти картины были выбраны из более чем 400 работ киношкол, которые представляют 15 стран.
---Информация: Специализированный ресурс http://kinogo-2016.net/ поможет выбрать наиболее популярные фильмы и сериалы любых жанров от отечественных и зарубежных производителей, способные удовлетворить самый изысканный вкус ценителей кино. ---
Ранее до участия в конкурсе допускались студенты кинематографических школ США, но в этом году в рамках кампании All Access по оказанию помощи талантам в индустрии развлечений, независимо от происхождения или личных обстоятельств 250 киношкол со всего мира были приглашены побороться за четыре главных приза – за лучший анимированный фильм, за лучший документальный фильм, приз в категории Live Action Film и Специальный приз жюри.
Эти новации вызвали значительное увеличение количества заявок. Если в 2016 году было представлено 57 анимационных фильмов, то в этом году их число выросло вдвое - до 105. Число поданных заявок в категории документальных фильмов выросло с 63 в 2016 году до 117 в этом.
Финалисты и члены специального жюри будут объявлены в ближайшие недели, а победители будут награждены на торжественной церемонии в Ace Hotel в центре Лос-Анджелеса 22 июня.
"Несмотря на то, что Student Film Awards в прошлом году была ограничена только киношколами из США, финалистами стали выходцы из различных стран - это и Великобритания, и Испания, и Мексика, и Бразилия", - заявила исполнительный директор BAFTA Аманда Берри. - "Поэтому расширение стран-участниц соревнования стал вполне логичным и естественным шагом".
Питер Моррис, председатель комитета BAFTA Los Angeles New Talent добавил: "Мы абсолютно потрясены успехом нашей международной экспансии. У нас не было сомнений в том, что во всём мире существует избыток талантливых студентов, и мы с нетерпением ждём возможности оценить их работы".
---Информация: Специализированный ресурс http://kinogo-2016.net/ поможет выбрать наиболее популярные фильмы и сериалы любых жанров от отечественных и зарубежных производителей, способные удовлетворить самый изысканный вкус ценителей кино. ---
Ранее до участия в конкурсе допускались студенты кинематографических школ США, но в этом году в рамках кампании All Access по оказанию помощи талантам в индустрии развлечений, независимо от происхождения или личных обстоятельств 250 киношкол со всего мира были приглашены побороться за четыре главных приза – за лучший анимированный фильм, за лучший документальный фильм, приз в категории Live Action Film и Специальный приз жюри.
Эти новации вызвали значительное увеличение количества заявок. Если в 2016 году было представлено 57 анимационных фильмов, то в этом году их число выросло вдвое - до 105. Число поданных заявок в категории документальных фильмов выросло с 63 в 2016 году до 117 в этом.
Финалисты и члены специального жюри будут объявлены в ближайшие недели, а победители будут награждены на торжественной церемонии в Ace Hotel в центре Лос-Анджелеса 22 июня.
"Несмотря на то, что Student Film Awards в прошлом году была ограничена только киношколами из США, финалистами стали выходцы из различных стран - это и Великобритания, и Испания, и Мексика, и Бразилия", - заявила исполнительный директор BAFTA Аманда Берри. - "Поэтому расширение стран-участниц соревнования стал вполне логичным и естественным шагом".
Питер Моррис, председатель комитета BAFTA Los Angeles New Talent добавил: "Мы абсолютно потрясены успехом нашей международной экспансии. У нас не было сомнений в том, что во всём мире существует избыток талантливых студентов, и мы с нетерпением ждём возможности оценить их работы".