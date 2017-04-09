Балет "Герой нашего времени" из Большого театра покажут в кинотеатрах по всему миру
09.04.2017, 22:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 9 апреля балет "Герой нашего времени" из Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) покажут в прямой трансляции в кинотеатрах по всему миру.
"В России спектакль будет транслироваться в 38 городах, а в мае в 60 городах РФ будет показан в записи", - сообщает пресс-служба театра. Сегодняшняя трансляция - юбилейная, 30-я, по счёту, она же станет заключительной в нынешнем сезоне.
Трансляцию можно будет также посмотреть онлайн на официальном канале Большого театра.
"Герой нашего времени" - абсолютный эксклюзив Большого театра: балет создан по заказу ГАБТ и существует только в его репертуаре. Авторами являются композитор Илья Демуцкий, режиссёр Кирилл Серебренников, хореограф Юрий Посохов. Спектакль был сделан к 200-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, его мировая премьера состоялась в июле 2015 года.
А в 2016 году "Герой нашего времени" получил Российскую национальную театральную премию "Золотая маска" в номинации "Лучший спектакль в балете".
"В России спектакль будет транслироваться в 38 городах, а в мае в 60 городах РФ будет показан в записи", - сообщает пресс-служба театра. Сегодняшняя трансляция - юбилейная, 30-я, по счёту, она же станет заключительной в нынешнем сезоне.
Трансляцию можно будет также посмотреть онлайн на официальном канале Большого театра.
"Герой нашего времени" - абсолютный эксклюзив Большого театра: балет создан по заказу ГАБТ и существует только в его репертуаре. Авторами являются композитор Илья Демуцкий, режиссёр Кирилл Серебренников, хореограф Юрий Посохов. Спектакль был сделан к 200-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, его мировая премьера состоялась в июле 2015 года.
А в 2016 году "Герой нашего времени" получил Российскую национальную театральную премию "Золотая маска" в номинации "Лучший спектакль в балете".