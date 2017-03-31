Бесплатная экскурсия пройдёт в Музее военной формы одежды РВИО
31.03.2017, 12:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 2 апреля в 12.00 в Музее военной формы одежды РВИО (Москва, Петроверигский переулок, дом 4, стр. 1) состоится бесплатная лекция-экскурсия по выставке «Спасённые реликвии».
На выставке представлены уникальные экспонаты русской военной формы XVIII-XIX столетий из Музея истории военной формы одежды, созданного на основе собрания Императорского Интендантского музея, существовавшего до революции под покровительством Российского Императора. В «магазин образцов», учреждённый еще Петром I, поступали предметы военной форменной одежды не только российской армии, но и иностранных армий. В 1868 году на основе собранных предметов родился Интендантский музей и высочайшим Указом Александра II было велено собирать типовые и экспериментальные образцы обмундирования «дабы сохранить для истории образцы военной формы».
После революционных событий 1917 года музей закрыли, экспонаты уложили в ящики и отправили на хранение в Петропавловскую крепость. В 1932 году часть была передана артиллерийскому историческому музею, а часть отправилась в костюмерные театров. Большая же часть экспонатов ветшала оставалась в запасниках. С 1959 года коллекция была доступна ограниченному кругу специалистов при опытно-конструкторской базе Центрального вещевого управления, организованного Управлением вещевого снабжения Министерства обороны СССР.
Благодаря всесторонней поддержке Антона Николаевича Губанкова, директора Департамента культуры Министерства вооружённых сил России, в 2015 году был осуществлен проект передачи уникальных предметов из запасников музея Минобороны России Российскому военно-историческому обществу для реставрации и экспонирования в стенах Музея военной формы одежды РВИО. Спустя год после начала реставрационных работ и через сто лет забвения, раритеты военного обмундирования впервые демонстрируются широкому кругу посетителей.
Сегодня в экспозиции можно увидеть военные реликвии и обмундирование Лейб-гвардии конного полка, Лейб-Кирасирского Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полка, Лейб-гвардии Павловского полка, Лейб-гвардии Преображенского полка, 68-го Лейб-пехотного Бородинского Его Величества полка, Нижегородского драгунского полка, Роты Дворцовых гренадер и другие образцы оружия из частных коллекций. Реставрация бесценной коллекции проводилась специалистами трех ведущих организаций ГосНИИР, ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря и РОСИЗО при поддержке и активном участии Российского военно-исторического общества.
Поколение XXI века, по праву может гордиться подвигами героев былых сражений и формой, отражающей национальные традиции и историческую память нашего государства.
На выставке представлены уникальные экспонаты русской военной формы XVIII-XIX столетий из Музея истории военной формы одежды, созданного на основе собрания Императорского Интендантского музея, существовавшего до революции под покровительством Российского Императора. В «магазин образцов», учреждённый еще Петром I, поступали предметы военной форменной одежды не только российской армии, но и иностранных армий. В 1868 году на основе собранных предметов родился Интендантский музей и высочайшим Указом Александра II было велено собирать типовые и экспериментальные образцы обмундирования «дабы сохранить для истории образцы военной формы».
После революционных событий 1917 года музей закрыли, экспонаты уложили в ящики и отправили на хранение в Петропавловскую крепость. В 1932 году часть была передана артиллерийскому историческому музею, а часть отправилась в костюмерные театров. Большая же часть экспонатов ветшала оставалась в запасниках. С 1959 года коллекция была доступна ограниченному кругу специалистов при опытно-конструкторской базе Центрального вещевого управления, организованного Управлением вещевого снабжения Министерства обороны СССР.
Благодаря всесторонней поддержке Антона Николаевича Губанкова, директора Департамента культуры Министерства вооружённых сил России, в 2015 году был осуществлен проект передачи уникальных предметов из запасников музея Минобороны России Российскому военно-историческому обществу для реставрации и экспонирования в стенах Музея военной формы одежды РВИО. Спустя год после начала реставрационных работ и через сто лет забвения, раритеты военного обмундирования впервые демонстрируются широкому кругу посетителей.
Сегодня в экспозиции можно увидеть военные реликвии и обмундирование Лейб-гвардии конного полка, Лейб-Кирасирского Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полка, Лейб-гвардии Павловского полка, Лейб-гвардии Преображенского полка, 68-го Лейб-пехотного Бородинского Его Величества полка, Нижегородского драгунского полка, Роты Дворцовых гренадер и другие образцы оружия из частных коллекций. Реставрация бесценной коллекции проводилась специалистами трех ведущих организаций ГосНИИР, ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря и РОСИЗО при поддержке и активном участии Российского военно-исторического общества.
Поколение XXI века, по праву может гордиться подвигами героев былых сражений и формой, отражающей национальные традиции и историческую память нашего государства.