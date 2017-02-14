ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Научная библиотека Томского государственного университета (ТГУ) оцифровала коллекцию средневековой литературы, относящейся к периоду зарождения книгопечатания. Электронные версии книг доступны на сайте библиотеки, сообщила пресс-служба ТГУ. Учёные оцифровали и оформили коллекцию из 26 инкунабул - книг «младенческого» периода книгопечатания, изданных в Европе до 1501 года.

«Одна из этих книг - очень редкая: это средневековый учебник о стихотворных размерах, изданный в 1500 году. Это издание известно в мире всего в двух экземплярах», - говорится в сообщении.

В коллекции представлены теологические сочинения, а также произведения античных и средневековых авторов, естественнонаучные труды. Самые ранние экземпляры датируются 1470 годом.

По данным пресс-службы, долгое время тексты инкунабул были доступны только на сайтах европейских библиотек. В ТГУ в 2016 году было принято решение оцифровать собственную коллекцию, собранную, в основном, в частных библиотеках и букинистических магазинах. Каждый экземпляр книги, говорят библиотекари, уникален из-за наличия на страницах записей и пометок владельцев.