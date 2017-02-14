Библиотеки Москвы готовы активнее участвовать в формировании экологической культуры
14.02.2017, 17:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Участники заседания комиссии МГД по экологической политике обсудили роль библиотек в формировании экологической культуры, а также подвели итоги проекта «Бумажный Бум».
Председатель комиссии МГД по экологической политике Зоя Зотова, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
«Объявленный Президентом Российской Федерации Год экологии призван привлечь внимание общественности к вопросам экологического развития и безопасности. Ведется целенаправленная работа как на федеральном уровне, так и на региональных. Москва активно строится и благоустраивается. Большое внимание в этом процессе уделяется решениям в сфере экологии. Все 14 городских программ содержат экологические разделы, принято постановление Правительства города об основных направлениях новой экологической политики, завершается формирование экологической стратегии Москвы. Такая большая работа мобилизовала всех. В процесс включились столичные предприятия, главная задача которых – снижение негативного влияния на окружающую среду. Более ста студентов различных вузов будут выступать с лекциями перед школьниками. Многие начинания идут из образовательных организаций. Надеемся, что библиотеки активно включатся в данную работу, поскольку именно они становятся центрами работы с населением на местах, в районах».
Заместитель начальника отдела по работе с московской библиотечной сетью «Московская дирекция по развитию культурных центров» Департамента культуры города Москвы Владимир Сергеев:
«На сегодняшний день московская библиотечная сеть представлена 21 юридическим лицом. В плане работы на текущий год - более 450 мероприятий по экологической тематике. В наших фондах достаточно тематической литературы, проводятся мероприятия, особенно много их приурочено к памятным датам. Ряд библиотек ведут системную работу по экологическому просвещению».
Директор московской государственной библиотеки искусств имени А.П. Боголюбова Владимир Семенов:
«Библиотека им. Боголюбова разработала целую систему продвижения экологических ценностей через литературу и искусство. С нашим проектом «Экология искусства» знакомы москвичи и гости столицы. Мы установили на бульварах легкие выставочные конструкции и размещаем различные экспозиции, посвященные экологии. Так, сейчас на них представлены фотографии по теме «Арктика».
Нашу идею проведения Российской экологической недели пару лет назад поддержали Правительство Москвы и Мосгордума. В прошлом году мероприятие посетили более 5 тыс. человек. Столица была представлена «Экорезиденцией», где каждый мог познакомиться с проектами, посвященными вело- и экотранспорту, здоровому образу жизни и питанию.
На открытых городских площадках в летнее время мы проводим фестиваль кино «Зеленый век». А летом этого года планируем провести экологическую неделю на Красной площади, которая на это время станет по-настоящему зелёной, будет украшена растениями. В рамках недели предусмотрены культурная, просветительская, деловая, выставочная программы».
Руководитель проекта «Экокультура» Российской государственной библиотеки для молодежи Вероника Лещинская предложила 14 апреля, в День экологических знаний, провести всероссийскую акцию:
«Пусть каждая библиотека сама решает, какую именно акцию она проводит в рамках общей. А после мы хотим собрать все наработки для тиражирования лучших идей. Самые интересные акции будут отмечены наградами. Приглашаем принять участие в Дне экологических знаний и московские библиотеки».
Председатель комиссии МГД по экологической политике Зоя Зотова, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
«Объявленный Президентом Российской Федерации Год экологии призван привлечь внимание общественности к вопросам экологического развития и безопасности. Ведется целенаправленная работа как на федеральном уровне, так и на региональных. Москва активно строится и благоустраивается. Большое внимание в этом процессе уделяется решениям в сфере экологии. Все 14 городских программ содержат экологические разделы, принято постановление Правительства города об основных направлениях новой экологической политики, завершается формирование экологической стратегии Москвы. Такая большая работа мобилизовала всех. В процесс включились столичные предприятия, главная задача которых – снижение негативного влияния на окружающую среду. Более ста студентов различных вузов будут выступать с лекциями перед школьниками. Многие начинания идут из образовательных организаций. Надеемся, что библиотеки активно включатся в данную работу, поскольку именно они становятся центрами работы с населением на местах, в районах».
Заместитель начальника отдела по работе с московской библиотечной сетью «Московская дирекция по развитию культурных центров» Департамента культуры города Москвы Владимир Сергеев:
«На сегодняшний день московская библиотечная сеть представлена 21 юридическим лицом. В плане работы на текущий год - более 450 мероприятий по экологической тематике. В наших фондах достаточно тематической литературы, проводятся мероприятия, особенно много их приурочено к памятным датам. Ряд библиотек ведут системную работу по экологическому просвещению».
Директор московской государственной библиотеки искусств имени А.П. Боголюбова Владимир Семенов:
«Библиотека им. Боголюбова разработала целую систему продвижения экологических ценностей через литературу и искусство. С нашим проектом «Экология искусства» знакомы москвичи и гости столицы. Мы установили на бульварах легкие выставочные конструкции и размещаем различные экспозиции, посвященные экологии. Так, сейчас на них представлены фотографии по теме «Арктика».
Нашу идею проведения Российской экологической недели пару лет назад поддержали Правительство Москвы и Мосгордума. В прошлом году мероприятие посетили более 5 тыс. человек. Столица была представлена «Экорезиденцией», где каждый мог познакомиться с проектами, посвященными вело- и экотранспорту, здоровому образу жизни и питанию.
На открытых городских площадках в летнее время мы проводим фестиваль кино «Зеленый век». А летом этого года планируем провести экологическую неделю на Красной площади, которая на это время станет по-настоящему зелёной, будет украшена растениями. В рамках недели предусмотрены культурная, просветительская, деловая, выставочная программы».
Руководитель проекта «Экокультура» Российской государственной библиотеки для молодежи Вероника Лещинская предложила 14 апреля, в День экологических знаний, провести всероссийскую акцию:
«Пусть каждая библиотека сама решает, какую именно акцию она проводит в рамках общей. А после мы хотим собрать все наработки для тиражирования лучших идей. Самые интересные акции будут отмечены наградами. Приглашаем принять участие в Дне экологических знаний и московские библиотеки».