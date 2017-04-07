ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Департамент культуры города Москвы и столичные библиотеки запускают художественную акцию #читаем_Евтушенко совместно с проектом «Кинопоэзия». В память о поэте популярные актёры на камеру прочитают стихи Евгения Евтушенко. Видеоролики опубликуют в сети. С 11 апреля их также начнут транслировать на экранах в столичных читальнях.

Принять участие в проекте согласились актёры Анатолий Белый, Сергей Безруков, Михаил Трухин, Евгений Миронов, Максим Виторган, Виктория Толстоганова, Евгений Стычкин, Алёна Бабенко, Максим Матвеев.

Например, Евгений Миронов прочитает стихотворение «Вторая жизнь» («Искусство, как тонюсенькая нитка, связует разведённые мосты…»). Стихи будут выбирать сами артисты.

«К акции смогут присоединиться все желающие. Каждый может снять собственный ролик, прочитать “Со мною вот что происходит…”, “Не понимать друг друга страшно” или другие стихи Евгения Евтушенко, а потом выложить в сеть с хештегом #читаем_Евтушенко. Лучшие мы разместим на своей странице в соцсети», — пояснили в Дирекции культурных центров.

Ролики можно будет увидеть на странице «Библиотеки Москвы» в сети «Фейсбук», а также на странице проекта «Кинопоэзия». На экранах в читальнях видео, записанные во время акции #читаем_Евтушенко, будут транслировать в течение месяца.

Евгений Евтушенко скончался 1 апреля 2017 года в возрасте 83 лет. Согласно завещанию поэт будет похоронен на Переделкинском кладбище. 11 апреля в Доме литераторов в Москве состоится гражданская панихида для желающих проститься с поэтом.

Евгений Евтушенко — автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира. Известность поэту принесли сборники стихов «Третий снег», «Шоссе энтузиастов», «Обещание», «Стихи разных лет», «Яблоко».