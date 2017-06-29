ОРЕАНДА-НОВОСТИ В парке «Сокольники» 1 июля пройдёт благотворительный арт-пикник «Пора домой!» с собаками из приюта «Дубовая роща». Гости смогут познакомиться с животными и забрать понравившихся питомцев домой. Все собаки здоровы и привиты.



Посетителей ожидают угощения и напитки, мастер-класс по рисованию и дог-меню для гостей с животными. В парке будет работать детский уголок и появится зона, где можно будет сфотографироваться с мастерами селфи — собаками.



Для питомцев приюта можно принести сухой корм, консервы и медикаменты.