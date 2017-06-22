Блюзовый фестиваль "Дельта Невы" откроется 8 июля
22.06.2017, 17:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 8 и 9 июля 2017 года, в удивительное время белых ночей, в историческом ландшафтном саду дворца Юсуповых состоится XIII Санкт-Петербургский международный фольклорный блюзовый фестиваль «Дельта Невы». Это яркое, любимое петербуржцами и гостями Северной Столицы событие, организовано Санкт-Петербургской региональной общественной организацией «Дельта Невы совместно с Союзом концертных деятелей Санкт-Петербурга при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Отец-основатель и бессменный художественный руководитель фестиваля - известный музыкант и продюсер Сергей Некрасов.
8-9 июля 2017 года, 16-22 часов
Юсуповский сад, Садовая улица 50а, метро Сенная
Без «Дельты Невы» уже просто невозможно представить сезон open air фестивалей в Санкт-Петербурге. Это грандиозный летний праздник музыки в центре города с праздничным фейерверком в финале. В яркой и самобытной программе фестиваля - выступления музыкантов из России и зарубежья. Публику ждет череда незабывыаемых встреч: народный артист России Давид Голощёкин, Shanna Waterstown с группой The Boneshakers (США), Wolf Mail (Канада), Сross B Band (Белоруссия), группы: Folkline, Reflection Duo, Accoustic Soul, Korni Travы, Blues Doctors и др. В рамках фестиваля будут организованы площадки и специальные программы для детей. Для ветеранов ВОВ и труда – вход свободный.
Блюз отражает глубоко личные переживания, насыщенные драматизмом и внутренней конфликтностью, содержит элементы юмора, иронии, социальной сатиры. Специфика блюза проявляется, кроме того, в особом строении поэтической строфы и своеобразии музыкальной формы, в использовании определенного круга выразительных средств. Рождение блюза, как определённого жанра в начале прошлого столетия, ознаменовало начало совершенно нового этапа в истории мировой музыкальной культуры. Именно блюз стал связующим звеном, способным адаптировать музыкальный фольклор различных этнических групп для восприятия людьми всей планеты. Огромный интерес к блюзу в нашей стране далеко не случаен. Блюз – интернациональная музыка, понятная и близкая любому человеку независимо от его национальности или социального положения.
Программа:
8 ИЮНЯ
Wolf Mail (Канада), Blues Doctors (Екатеринбург), Jumping Cats (Россия), Рауль Укареда (Эстония), АРТ АНСАМБЛЬ (Архангельск), Корни травы (Ярославль), Backstage (Москва), Cross B Band (Минск), Folkline (Москва, программа авторской музыки), Reflection Duo (Москва) и др.
9 ИЮНЯ
Народный артист России Давид Голощёкин, Shanna Waterstown с группой The Boneshakers (США), Ольга Пономарёва "Будь верен Себе" (СПб), Ансамбль Народного Блюза "Бабкины опыты" (СПб), Acoustic Soul (Москва), Southern Comfort (СПб), Folkline (специальная программа из классики блюза)(Москва), Forrest Gump(СПб) и др.
8-9 июля 2017 года, 16-22 часов
Юсуповский сад, Садовая улица 50а, метро Сенная
Без «Дельты Невы» уже просто невозможно представить сезон open air фестивалей в Санкт-Петербурге. Это грандиозный летний праздник музыки в центре города с праздничным фейерверком в финале. В яркой и самобытной программе фестиваля - выступления музыкантов из России и зарубежья. Публику ждет череда незабывыаемых встреч: народный артист России Давид Голощёкин, Shanna Waterstown с группой The Boneshakers (США), Wolf Mail (Канада), Сross B Band (Белоруссия), группы: Folkline, Reflection Duo, Accoustic Soul, Korni Travы, Blues Doctors и др. В рамках фестиваля будут организованы площадки и специальные программы для детей. Для ветеранов ВОВ и труда – вход свободный.
Блюз отражает глубоко личные переживания, насыщенные драматизмом и внутренней конфликтностью, содержит элементы юмора, иронии, социальной сатиры. Специфика блюза проявляется, кроме того, в особом строении поэтической строфы и своеобразии музыкальной формы, в использовании определенного круга выразительных средств. Рождение блюза, как определённого жанра в начале прошлого столетия, ознаменовало начало совершенно нового этапа в истории мировой музыкальной культуры. Именно блюз стал связующим звеном, способным адаптировать музыкальный фольклор различных этнических групп для восприятия людьми всей планеты. Огромный интерес к блюзу в нашей стране далеко не случаен. Блюз – интернациональная музыка, понятная и близкая любому человеку независимо от его национальности или социального положения.
Программа:
8 ИЮНЯ
Wolf Mail (Канада), Blues Doctors (Екатеринбург), Jumping Cats (Россия), Рауль Укареда (Эстония), АРТ АНСАМБЛЬ (Архангельск), Корни травы (Ярославль), Backstage (Москва), Cross B Band (Минск), Folkline (Москва, программа авторской музыки), Reflection Duo (Москва) и др.
9 ИЮНЯ
Народный артист России Давид Голощёкин, Shanna Waterstown с группой The Boneshakers (США), Ольга Пономарёва "Будь верен Себе" (СПб), Ансамбль Народного Блюза "Бабкины опыты" (СПб), Acoustic Soul (Москва), Southern Comfort (СПб), Folkline (специальная программа из классики блюза)(Москва), Forrest Gump(СПб) и др.