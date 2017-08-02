ОРЕАНДА-НОВОСТИ Больше 10 тысяч концертов участников проекта «Музыка в метро» уже состоялось в Московском метрополитене. В день проходит свыше 50 перформансов артистов, расписание выступлений которых горожане могут посмотреть на официальном сайте проекта.



«Музыку в метро» запустили в мае 2016 года. Послушать выступления музыкантов можно на 15 площадках. В списке — станции «Выставочная», «Маяковская», «Курская» (Кольцевая линия, перед входом в вестибюль), «Курская» (Кольцевая линия, переход на Арбатско-Покровскую линию), «Достоевская», «Боровицкая», «Полянка», «Китай-город», «Театральная» (переход на станцию «Охотный Ряд»), «Театральная» (переход на станцию «Площадь Революции»), «Охотный Ряд», «Комсомольская» (переход на Сокольническую линию, площадка у эскалатора, работающего на спуск), «Комсомольская» (переход на Сокольническую линию, площадка у эскалатора, работающего на подъем), «Таганская» (Кольцевая линия), «Пушкинская» — «Тверская» (объединенный вестибюль станций).



Проект пользуется популярностью у пассажиров метро, которые оставляют много положительных отзывов. Поэтому скоро у музыкантов появится возможность выступить, а у горожан — послушать их на новой площадке.



Пассажиры познакомятся с творчеством 200 исполнителей и коллективов. Среди них артисты, которые играют на пиле и тибетских чашах, группа, исполняющая песни The Beatles, и джаз-бенд, сочетающий музыку и акробатические элементы.



Музыканты выступают в будни с 10:00 до 17:00 и с 20:00 до 22:00, а в выходные дни — с 10:00 до 22:00. Они сами выбирают удобную для них площадку и время.