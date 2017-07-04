ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В следующую субботу, 15 июля, в столице пройдёт первая городская акция "Московский пленэр". 63 городских культурных центра проведут бесплатные открытые уроки рисования. Принять в них участие смогут более тысячи человек.

Темой летнего открытого пленэра станет творчество русского художника Ивана Айвазовского, 200-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.

В течение дня участники пленэра под руководством художников будут на свежем воздухе создавать картины на водную тематику карандашом, гуашью, акварелью и даже песком. Мольберты, холсты, краски и фартуки бесплатно выдадут на месте.

"Мы предлагаем москвичам присоединиться к большому городскому пленэру. Рисование — одно из самых популярных направлений в столичных культурных центрах. Оно востребовано как детской, так и взрослой аудиторией, — отметил первый заместитель руководителя Дирекции по развитию культурных центров Павел Хлопин. — Пленэр — событие для всех, кто любит рисовать. Здесь смогут встретиться профессиональные художники, ученики и преподаватели худстудий, а также просто москвичи, увлекающиеся живописью".

Регистрироваться на "Московский пленэр" не нужно. Достаточно выбрать площадку, прийти и начать рисовать. Присоединиться к акции смогут участники с любым уровнем подготовки.

Подробный список всех мастер-классов можно найти на портале Дирекции по развитию культурных центров или на сайте ближайшего культцентра.

Например, ДК "Стимул" проведёт мастер-класс по акварельной живописи в центре города, возле Калитниковского пруда, с 14:00 до 17:00. Желающие нарисовать Москву-реку смогут собраться в парке "Музеон", где ДК "Нагорный" проведет занятие студии изобразительного искусства с 16:00 до 19:00.

На севере столицы ДК "Онежский" с 11:00 до 13:00 организует пленэр в парке "Дружба". Профессиональный педагог расскажет о построении рисунка, выстраивании перспективы и светотени, а также о различных техниках и направлениях изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества. В парке "Дубки" (САО) с 17:00 до 18:30 центр культуры и творчества "Нега" проведёт мастер-класс по рисованию песком. Каждый желающий сможет создать копии известных картин Айвазовского.