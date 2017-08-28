ОРЕАНДА-НОВОСТИ В воскресенье, 27 августа, Алтайский край во второй раз стал участником Всероссийской акции «Ночь кино».



В регионе бесплатные кинопоказы прошли на девяти площадках. В Барнауле фильмы «Ночи кино» представили в кинотеатрах «Премьера» и «Мир», а также на открытой площадке Парка спорта Алексея Смертина. В райцентрах Поспелиха и Кулунда акция прошла в районных Домах культуры, в новых 3D-кинозалах, в Бийске - в кинотеатре сети «Киномир» в торговом центре «Воскресенье», в Рубцовске - в городском Дворце культуры, в Яровом - в Парке культуры и отдыха, в селе Быстрый Исток любителей кино встречали в Мемориальном комплексе имени Валерия Золотухина.



Зрители посмотрели фильмы «28 панфиловцев» (режиссёры Ким Дружинин и Андрей Шальопа), «Время первых» (режиссёр Дмитрий Киселев), «Кухня. Последняя битва» (режиссёр Антон Федотов) и анимационную ленту «Снежная королева - 3. Огонь и лёд» Алексея Цицилина.



«На каждой киноплощадке организаторы мероприятия подготовили программу для зрителей. Перед началом показа анимационного фильма «Снежная королева - 3. Огонь и лёд» для юных зрителей провели мультвикторины. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы ведущих и угадывали названия мультфильмов. Для взрослых зрителей организовали киновикторины, концертные программы», - рассказали в управлении по культуре и архивному делу.



Всего акция «Ночь кино - 2017» в Алтайском крае собрала более 6,5 тысячи зрителей.