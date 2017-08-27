ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Cтали известны претенденты на получение ежегодной премии Designs оf the Year, присуждаемой Британским музеем дизайна. В шорт-лист попали тринадцать строений.Организаторы премии на протяжении десятилетия каждый год определяют лучшие проекты в архитектуре, графике, моде, транспорте, цифровых технологиях, предметном дизайне. До того, чтобы попасть в номинанты, нужно не просто предложить удачные решения, необходимо создать проекты, которые внесут существенный вклад в развитие своей сферы и в целом общества.

Номинантами 2017 года, среди прочего, стали приложение Pokemon Go, набор гендерных эмоджи, хиджаб для тренировок фирмы Nike и многое другое. Что касается архитектурных проектов, то они представлены с разных сторон. Главными открытиями года текущего были названы Музей афроамериканской истории (архитектор Дэвид Аджайе) и комплекс в Антверпене (разработка бюро Захи Хадид).

Кроме того, награды удостоились такие социальные проекты, как инфраструктура лагеря для беженцев (Франция) и конструкция, предназначенная для сбора воды из воздуха. Нужно сказать, известные архитекторы получили премии и за смежные категории. К примеру, Карло Ратти предложил модель перекрёстка без светофоров, бюро BIG представило шрифтовые лампы, а архитекторы DS+R участвовали в номинации на лучшую графику.

Восемнадцатого октября в Музее дизайна (Лондон) откроется экспозиция с презентацией претендентов на главные премии. Также эти работы опубликованы на официальном сайте музея. Итоги конкурса будут объявлены в конце января.