ОРЕАНДА-НОВОСТИ В квартире начала XX века на Поварской улице 13 сентября покажут премьеру спектакля «Ваня» по мотивам пьесы А.П. Чехова. Герои произведения станут жителями квартиры с оригинальными колоннами и лепниной, а зрители — гостями, приглашёнными на званый ужин. Перед ними, сидящими за большим уютным столом, постепенно раскроется человеческая трагедия.



Соню сыграет Полина Виторган, для которой этот спектакль будет дебютным, Елену Андреевну — Мириам Сехон, знакомая зрителям по фильмам и как солистка ВИА «Татьяна». Роль Ивана Петровича Войницкого отдали выпускнику Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина Илье Ермолову, а также актеру Театра имени Вахтангова Дмитрию Соломыкину. В образе няни Марины выступит Ольга Кондрашева, в 69 лет ставшая моделью, а народная артистка России Ольга Науменко сыграет Марью Васильевну.



«Зрители встречаются с персонажами в бытовом пространстве, где равное сосуществование друг с другом задаёт совершенно новый тон повествования. Действие происходит в разных комнатах практически одновременно, и это придает драматургии кинематографичность», — рассказал режиссёр постановки Ваган Сароян.



Следить за тем, как проект «Театр вне театра» готовит спектакль, можно на YouTube, где публикуют эпизоды документального сериала о процессе создания «Вани».