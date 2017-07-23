Через Приморье пройдёт международный мотопробег "Волна памяти"
23.07.2017, 12:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Приморье станет одним из регионов в маршруте масштабного мотопробега в память о погибших в дороге мотоциклистах.
По информации департамента внутренней политики, «Волна памяти» стартует из Европы – с португальского мыса Рока.
«В России участие в мотопробеге примут более 70 мотоклубов. Каждый из них на своем участке будет встречать колонну и провожать до следующего города. На территорию Приморья “волна” прибудет в воскресенье, 23 июля», – отметили в ведомстве.
Как сообщили организаторы проекта, идея о мотопробеге появилась в 2010 году.
«Именно тогда трагически погиб Нижегородский мотопутешественник Алексей Барсуков. Он возвращался из своего владивостокского путешествия и остановился на ночлег около поселка Жанна, где и был убит», – сообщили координаторы, добавив, что сейчас на месте гибели мотоциклиста установлена стела.
С 2012 года «Волна памяти» со всех уголков страны приезжает к мемориалу, чтобы отдать дань памяти.
По информации департамента внутренней политики, «Волна памяти» стартует из Европы – с португальского мыса Рока.
«В России участие в мотопробеге примут более 70 мотоклубов. Каждый из них на своем участке будет встречать колонну и провожать до следующего города. На территорию Приморья “волна” прибудет в воскресенье, 23 июля», – отметили в ведомстве.
Как сообщили организаторы проекта, идея о мотопробеге появилась в 2010 году.
«Именно тогда трагически погиб Нижегородский мотопутешественник Алексей Барсуков. Он возвращался из своего владивостокского путешествия и остановился на ночлег около поселка Жанна, где и был убит», – сообщили координаторы, добавив, что сейчас на месте гибели мотоциклиста установлена стела.
С 2012 года «Волна памяти» со всех уголков страны приезжает к мемориалу, чтобы отдать дань памяти.
Источник: http://primorsky.ru