ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвящённого кинопредпочтениям россиян.

По данным опроса, аудитория кинотеатров в России растёт, равно как и частота посещений сеансов. Каждый месяц ходят в кино уже 12% всех опрошенных (среди 18-24-летних эта доля достигает 34%, среди москвичей и петербуржцев – 22%). Доля граждан, практически не бывающих в кино, снизилась до 37% (с 54% в 2008 г.), никогда не посещавших – до 5% (с 16% в 2011 г.).

Жанр фильма не является ключевым фактором выбора киноленты – в народном рейтинге он занимает только 3-ю строчку (25%), тогда как на первом месте - актёрский состав (41%). Около четверти опрошенных также опираются на сюжет (29%), советы близких (25%). Последние чаще принимают к сведению молодые люди (40-42% среди 18-34-летних). Наименее значимы такие показатели, как мнение кинокритиков (4%) и наличие у киноленты наград (4%).

Среди различных киножарнов комедия остаётся в нашей стране самым любимым: часто или время от времени фильмы этого жанра смотрят 82% граждан. В последние несколько лет большей популярностью стали пользоваться исторические фильмы (доля тех, кто их практически не смотрит снизилась с 32% в 2014 г. до 20% в 2017 г.), а также фильмы-сказки и мультфильмы (с 46% до 24% соответственно).

Вместе с тем, россияне реже стали выбирать для просмотра детективы (сегодня почти не обращаются к фильмам этого жанра 44% против 27% три года назад), мелодрамы (44% против 36%), боевики (62% против 45%), мистику и триллеры (69% против 53%), эротику (82% против 71%).

Данные исследования комментирует аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев: ««Хороши все жанры, кроме скучного», - внушал читателям Вольтер. Россияне согласны с философом: практически все виды кино находят своих поклонников. Большей популярностью пользуются развлекательные вещи и исторические фильмы, которые отечественный кинематограф в последние годы выпускает довольно много. Падает популярность фильмов, которые давят на зрителя психологически или эстетически, – ужасы, боевики, детективы. Уставая от напряжения и тревоги в окружающей реальности, от постоянного чувства «врагов» вокруг, россияне идут в кино, чтобы отдохнуть. Может, поэтому для зрителей так важен актёрский состав? Ведь актёры – это красивая картинка, чистая эстетика, и зрители реагируют в первую очередь на неё. Задумываться и вникать в детали им не хочется».