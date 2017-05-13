Даниил Крамер даст концерт в МГК в рамках абонемента "Академия джаза"
13.05.2017, 22:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 21 мая 2017 года, в воскресенье в 19.00 в Малом зале Московской Государственной Консерватории им. П.И. Чайковского состоится концерт абонемента №30 «Академия джаза».
Исполнитель: Даниил КРАМЕР (фортепиано)
Заслуженный артист России, выдающийся джазовый пианист с классическим образованием, смелый экспериментатор и один из главных популяризаторов джаза во всём мире Даниил Крамер выступит 21 мая на сцене Малого зала Московской консерватории.
Крамер - уникальная фигура российского джаза. Присутствие его имени на афишах для многих стало лучшей рекомендацией джазового концерта. Маэстро сочетает в своём творчестве дар высокопрофессионального пианиста, тонко чувствующего самые разные стили, опытного аранжировщика, яркого композитора, талантливого педагога, телеведущего, общественного деятеля.
В рамках абонемента «Академия джаза» музыкант представит консерваторцам яркую, зажигательную и разнообразную программу, которая придется по вкусу самому взыскательному слушателю.
Исполнитель: Даниил КРАМЕР (фортепиано)
Заслуженный артист России, выдающийся джазовый пианист с классическим образованием, смелый экспериментатор и один из главных популяризаторов джаза во всём мире Даниил Крамер выступит 21 мая на сцене Малого зала Московской консерватории.
Крамер - уникальная фигура российского джаза. Присутствие его имени на афишах для многих стало лучшей рекомендацией джазового концерта. Маэстро сочетает в своём творчестве дар высокопрофессионального пианиста, тонко чувствующего самые разные стили, опытного аранжировщика, яркого композитора, талантливого педагога, телеведущего, общественного деятеля.
В рамках абонемента «Академия джаза» музыкант представит консерваторцам яркую, зажигательную и разнообразную программу, которая придется по вкусу самому взыскательному слушателю.