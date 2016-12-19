Дед Мороз и робот Метроша поздравили более 4,5 тысячи юных пассажиров МЦК
19.12.2016, 17:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дед Мороз и робот Метроша поздравили с наступающим новым годом более 4,5 тысячи юных пассажиров Московского центрального кольца. Праздник прошёл 17 декабря у главной ёлки на станции Лужники.
Маленькие москвичи и гости столицы получили сладкие подарки, а также смогли сфотографироваться и пообщаться с роботом Метрошей.
«Мы получили большое количество благодарностей от родителей наших маленьких пассажиров за такой неожиданный сюрприз. И приняли решение организовать дополнительный праздник», — рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
По его словам, вторая встреча с новогодними героями на станции Лужники пройдёт 25 декабря: «Надеемся, что все те, кто не успел сфотографироваться с нашим Дедом Морозом, смогут это сделать в предстоящее воскресенье с 11:00 до 17:00».
Кроме того, 27 и 28 декабря на 14 станциях МЦК, пересекающихся со станциями метро, горожане будут получать поздравления и подарки от команды Дедов Морозов. А до 22 декабря все желающие смогут присоединиться в «Инстаграме» к фотоквесту «ЁлочкаМЦК».
Участники должны найти 14 ёлочек, установленных на разных станциях Московского центрального кольца, сделать селфи на фоне каждой из них и загрузить в «Инстаграм». Подарки вручат трём главным победителям, а также первым 50 участникам инстаграм-конкурса. Награждение пройдёт 26 декабря в офисе Московского метрополитена.
Маленькие москвичи и гости столицы получили сладкие подарки, а также смогли сфотографироваться и пообщаться с роботом Метрошей.
«Мы получили большое количество благодарностей от родителей наших маленьких пассажиров за такой неожиданный сюрприз. И приняли решение организовать дополнительный праздник», — рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
По его словам, вторая встреча с новогодними героями на станции Лужники пройдёт 25 декабря: «Надеемся, что все те, кто не успел сфотографироваться с нашим Дедом Морозом, смогут это сделать в предстоящее воскресенье с 11:00 до 17:00».
Кроме того, 27 и 28 декабря на 14 станциях МЦК, пересекающихся со станциями метро, горожане будут получать поздравления и подарки от команды Дедов Морозов. А до 22 декабря все желающие смогут присоединиться в «Инстаграме» к фотоквесту «ЁлочкаМЦК».
Участники должны найти 14 ёлочек, установленных на разных станциях Московского центрального кольца, сделать селфи на фоне каждой из них и загрузить в «Инстаграм». Подарки вручат трём главным победителям, а также первым 50 участникам инстаграм-конкурса. Награждение пройдёт 26 декабря в офисе Московского метрополитена.