Дед Мороз ответил на вопросы пользователей соцсети
21.12.2016, 15:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Накануне в штаб-квартире ВКонтакте состоялся долгожданный прямой эфир с участием Российского Деда Мороза.
Меньше чем за сутки до эфира в адрес Волшебника поступило почти полсотни вопросов, добрых пожеланий и просьб об исполнении заветной мечты.
20 декабря в 18:00 часов стартовал видеочат, который собрал 126000 просмотров и 3800 комментариев пользователей социальной сети.
Предновогодний сюрприз подготовил и сам Дедушка Мороз. Ровно за 10 дней до наступления Нового года он запустил опцию «Личные сообщения» на своей официальной страничке ВКонтакте «Российский Дед Мороз. Дом Деда Мороза». И уже получил более 500 личных сообщений, в том числе и голосовых.
Российский Дед Мороз: «Ежедневно я получаю тысячи писем от детей и взрослых, которые приходят на мою волшебную почту в Великом Устюге и на электронную почту – тоже. За 10 дней до Нового года решил я открыть личные сообщения! И пока я нахожусь в Новогоднем путешествии, переезжая из города в город, буду читать ваши добрые послания, которые согреют мое сердце. Только вы уж постарайтесь, родные мои, не тратить мое волшебное время просто так, а пишите по делу. И не печальтесь, если я не сразу вам отвечу, ведь я все еще путешествую по стране и проверяю готовность городов к встрече Нового года. Ну, а как только минутка свободная будет – сразу отвечу на ваши сообщения. Договорились?».
Меньше чем за сутки до эфира в адрес Волшебника поступило почти полсотни вопросов, добрых пожеланий и просьб об исполнении заветной мечты.
20 декабря в 18:00 часов стартовал видеочат, который собрал 126000 просмотров и 3800 комментариев пользователей социальной сети.
Предновогодний сюрприз подготовил и сам Дедушка Мороз. Ровно за 10 дней до наступления Нового года он запустил опцию «Личные сообщения» на своей официальной страничке ВКонтакте «Российский Дед Мороз. Дом Деда Мороза». И уже получил более 500 личных сообщений, в том числе и голосовых.
Российский Дед Мороз: «Ежедневно я получаю тысячи писем от детей и взрослых, которые приходят на мою волшебную почту в Великом Устюге и на электронную почту – тоже. За 10 дней до Нового года решил я открыть личные сообщения! И пока я нахожусь в Новогоднем путешествии, переезжая из города в город, буду читать ваши добрые послания, которые согреют мое сердце. Только вы уж постарайтесь, родные мои, не тратить мое волшебное время просто так, а пишите по делу. И не печальтесь, если я не сразу вам отвечу, ведь я все еще путешествую по стране и проверяю готовность городов к встрече Нового года. Ну, а как только минутка свободная будет – сразу отвечу на ваши сообщения. Договорились?».