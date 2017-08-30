День международной солидарности журналистов 8 сентября отметят в Большом зале МГК
30.08.2017, 16:00
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. День международной солидарности журналистов 8 сентября по традиции будет отмечен в Большом зале Московской консерватории благотворительной программой и новым именем журналиста года – VI лауреата премии Союза журналистов России "Камертон" имени Анны Политковской.
День международной солидарности журналистов. Вручение премии Союза журналистов России «Камертон» журналисту года
Евгений КИСИН (фортепиано)
В программе:
Бетховен – Соната си-бемоль мажор, соч.106 («Hammerklavier»)
Рахманинов – Прелюдии: соч.3 №2, соч.23 №1 – 7, соч.32 №5, 10, 12, 13
В память о погибших журналистах на сцену выйдет всемирно известный пианист Евгений Кисин. Евгений не был в России уже шесть лет, он много гастролирует по странам и континентам. В программе вечера – «Hammerklavier» Бетховена и прелюдии Рахманинова.
Евгений Кисин родился в Москве. В два года начал играть и импровизировать на фортепиано. В шесть лет поступил в Музыкальную школу имени Гнесиных (класс Анны Кантор). В десять лет дебютировал с Ульяновским симфоническим оркестром, исполнив Концерт № 20 ре-минор Моцарта. Год спустя впервые выступил с сольным концертом в Москве.
В 1985 году Кисин исполнил Первый и Второй фортепианные концерты Шопена в Большом зале Московской консерватории с Симфоническим оркестром Московской филармонии под управлением Дмитрия Китаенко.
Первые выступления Кисина за рубежом состоялись в 1985 году в Восточной Европе, в 1986 году он совершил первый тур по Японии. В 1987 году дебютировал на Берлинском фестивале.
В 1988 году Кисин совершил тур по Европе с "Виртуозами Москвы" под управлением Владимира Спивакова, а также дебютировал в Лондоне с Лондонским симфоническим оркестром под управлением Валерия Гергиева. В декабре 1988 года Евгений Кисин выступил с известным дирижёром Гербертом фон Караяном на Новогоднем концерте Берлинского филармонического оркестра.
В сентябре 1990 года состоялся дебют пианиста в Северной Америке, где он исполнил Первый и Второй концерты Шопена с Нью-Йоркским филармоническим оркестром под управлением Зубина Меты. А через неделю музыкант выступил с сольным концертом в Карнеги Холл.
В феврале 1992 года Кисин принял участие в церемонии Grammy Awards в Нью-Йорке. В 1997 году пианист дал сольный концерт на фестивале BBC Proms.
Евгений Кисин выступал в лучших залах мира с известными оркестрами — Берлинским и Нью-Йоркским филармоническими, Чикагским симфоническим, оркестром Метрополитен Опера, оркестром Баварского радио и многими другими под управлением Герберта фон Караяна, Зубина Меты, Даниэля Баренбойма, Джеймса Ливайна, Лорина Маазеля, Сейджи Озавы, Клаудио Аббадо, Карло Марии Джулини, Курта Зандерлинга, Курта Мазура, Юрия Темирканова, Евгения Светланова, Валерия Гергиева.
Евгений Кисин — почетный доктор Манхэттенской школы музыки (2001) и почетный член Лондонской Королевской академии музыки (2005).
В 1987 году он получил хрустальный премию Symphony Hall в Осаке за лучшее исполнение 1986 года в Японии.
В 1996 году Кисин был удостоен российской премии "Триумф".
Обладатель премии имени Шостаковича (2003), Герберта фон Караяна (2005), Артуро Бенедетти Микеланджели (2007), многочисленных премий в области звукозаписи, включая Echo Klassik (2002, 2006).
Кисин является дважды лауреатом премии "Грэмми". В 2006 году он был отмечен премией в номинации "Лучшее классическое сольное исполнение на музыкальном инструменте" за альбом произведений Александра Скрябина, Николая Метнера и Игоря Стравинского. В 2010 году вместе с дирижером и пианистом Владимиром Ашкенази он был удостоен "Грэмми" за лучшее инструментальное исполнение Второго и Третьего концертов Сергея Прокофьева для фортепиано с оркестром.
В 2012 году Кисин был награжден армянским орденом Почета.
Евгений Кисин также выступает с поэтическими вечерами. Компакт-диск с записями произведений современной поэзии на идиш в исполнении Кисина "Аф ди клавишн фун йидишер поэзие" ("На клавишах еврейской поэзии") вышел в 2010 году.
Пианист имеет израильское и британское гражданство.
День международной солидарности журналистов. Вручение премии Союза журналистов России «Камертон» журналисту года
Евгений КИСИН (фортепиано)
В программе:
Бетховен – Соната си-бемоль мажор, соч.106 («Hammerklavier»)
Рахманинов – Прелюдии: соч.3 №2, соч.23 №1 – 7, соч.32 №5, 10, 12, 13
В память о погибших журналистах на сцену выйдет всемирно известный пианист Евгений Кисин. Евгений не был в России уже шесть лет, он много гастролирует по странам и континентам. В программе вечера – «Hammerklavier» Бетховена и прелюдии Рахманинова.
Евгений Кисин родился в Москве. В два года начал играть и импровизировать на фортепиано. В шесть лет поступил в Музыкальную школу имени Гнесиных (класс Анны Кантор). В десять лет дебютировал с Ульяновским симфоническим оркестром, исполнив Концерт № 20 ре-минор Моцарта. Год спустя впервые выступил с сольным концертом в Москве.
В 1985 году Кисин исполнил Первый и Второй фортепианные концерты Шопена в Большом зале Московской консерватории с Симфоническим оркестром Московской филармонии под управлением Дмитрия Китаенко.
Первые выступления Кисина за рубежом состоялись в 1985 году в Восточной Европе, в 1986 году он совершил первый тур по Японии. В 1987 году дебютировал на Берлинском фестивале.
В 1988 году Кисин совершил тур по Европе с "Виртуозами Москвы" под управлением Владимира Спивакова, а также дебютировал в Лондоне с Лондонским симфоническим оркестром под управлением Валерия Гергиева. В декабре 1988 года Евгений Кисин выступил с известным дирижёром Гербертом фон Караяном на Новогоднем концерте Берлинского филармонического оркестра.
В сентябре 1990 года состоялся дебют пианиста в Северной Америке, где он исполнил Первый и Второй концерты Шопена с Нью-Йоркским филармоническим оркестром под управлением Зубина Меты. А через неделю музыкант выступил с сольным концертом в Карнеги Холл.
В феврале 1992 года Кисин принял участие в церемонии Grammy Awards в Нью-Йорке. В 1997 году пианист дал сольный концерт на фестивале BBC Proms.
Евгений Кисин выступал в лучших залах мира с известными оркестрами — Берлинским и Нью-Йоркским филармоническими, Чикагским симфоническим, оркестром Метрополитен Опера, оркестром Баварского радио и многими другими под управлением Герберта фон Караяна, Зубина Меты, Даниэля Баренбойма, Джеймса Ливайна, Лорина Маазеля, Сейджи Озавы, Клаудио Аббадо, Карло Марии Джулини, Курта Зандерлинга, Курта Мазура, Юрия Темирканова, Евгения Светланова, Валерия Гергиева.
Евгений Кисин — почетный доктор Манхэттенской школы музыки (2001) и почетный член Лондонской Королевской академии музыки (2005).
В 1987 году он получил хрустальный премию Symphony Hall в Осаке за лучшее исполнение 1986 года в Японии.
В 1996 году Кисин был удостоен российской премии "Триумф".
Обладатель премии имени Шостаковича (2003), Герберта фон Караяна (2005), Артуро Бенедетти Микеланджели (2007), многочисленных премий в области звукозаписи, включая Echo Klassik (2002, 2006).
Кисин является дважды лауреатом премии "Грэмми". В 2006 году он был отмечен премией в номинации "Лучшее классическое сольное исполнение на музыкальном инструменте" за альбом произведений Александра Скрябина, Николая Метнера и Игоря Стравинского. В 2010 году вместе с дирижером и пианистом Владимиром Ашкенази он был удостоен "Грэмми" за лучшее инструментальное исполнение Второго и Третьего концертов Сергея Прокофьева для фортепиано с оркестром.
В 2012 году Кисин был награжден армянским орденом Почета.
Евгений Кисин также выступает с поэтическими вечерами. Компакт-диск с записями произведений современной поэзии на идиш в исполнении Кисина "Аф ди клавишн фун йидишер поэзие" ("На клавишах еврейской поэзии") вышел в 2010 году.
Пианист имеет израильское и британское гражданство.
Источник: МГК