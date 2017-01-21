Денис Мацуев откроет юбилейный фестиваль "Мир, Эпоха, Имена…" в Ульяновске
21.01.2017, 14:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В этом году музыкальный фестиваль «Мир, Эпоха, Имена...» пройдёт в Ульяновске в 55 раз. Откроет программу фестиваля 2 марта пианист-виртуоз Денис Мацуев. Вместе с симфоническим оркестром «Губернаторский» он сыграет «Рапсодию в стиле блюз» Гершвина, а также исполнит джазовые импровизации на классические темы.
В программе фестиваля - вечера фортепианной музыки и джаза с участием Олега Аккуратова и Асет Самраиловой, вечер русской песни «Воронежские девчата», выступление итальянского органиста Вальтера Д’Арканджело и Елены Белькевич-Самчук, спектакль «SUPER Золушка» Саратовского академического театра оперы и балета. В рамках фестиваля в исполнении оркестра «Губернаторский» прозвучат симфония «Мастер и Маргарита», поэмы «Русь непобедимая» и «Приношение Востока» Александра Сойникова. На 23 марта запланирован концерт виртуоза-балалаечника Алексея Архиповского.
Закроет фестиваль 26 марта Магнитогорская хоровая капелла, в этот вечер в сопровождении симфонического оркестра «Губернаторский» прозвучит «Патетическая рапсодия» Георгия Свиридова на стихи Владимира Маяковского.
В программе фестиваля - вечера фортепианной музыки и джаза с участием Олега Аккуратова и Асет Самраиловой, вечер русской песни «Воронежские девчата», выступление итальянского органиста Вальтера Д’Арканджело и Елены Белькевич-Самчук, спектакль «SUPER Золушка» Саратовского академического театра оперы и балета. В рамках фестиваля в исполнении оркестра «Губернаторский» прозвучат симфония «Мастер и Маргарита», поэмы «Русь непобедимая» и «Приношение Востока» Александра Сойникова. На 23 марта запланирован концерт виртуоза-балалаечника Алексея Архиповского.
Закроет фестиваль 26 марта Магнитогорская хоровая капелла, в этот вечер в сопровождении симфонического оркестра «Губернаторский» прозвучит «Патетическая рапсодия» Георгия Свиридова на стихи Владимира Маяковского.