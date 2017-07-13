ОРЕАНДА-НОВОСТИ Подготовиться к интеллектуальным соревнованиям московским школьникам помогут новые курсы и вебинары представителей Ассоциации победителей олимпиад. Дистанционные занятия «Кружка от чемпионов» стартуют в октябре на сайте moscowinners.ru, сообщил председатель ассоциации Артем Шишов.



По его словам, сейчас проект находится в разработке, к участию в нём планируют привлечь около 150 студентов московских вузов, которые и станут преподавателями. Они поделятся со школьниками секретами успешных выступлений на олимпиадах.



Проект «Кружок от чемпионов» заработал в сентябре 2016 года, сегодня в нём участвуют 350 школ (более 12 тысяч учеников). Победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников и чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills проводят для них экскурсии, игры и лекции. С сентября планируется охватить все школы столицы.



В прошлом школьники Москвы завоевали 817 дипломов на финальном этапе всероссийской олимпиады, а это 45 процентов всех дипломов. 167 представителей школ столицы стали победителями, еще 650 — призёрами.