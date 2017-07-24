ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Концерт коллектива Dixie Purple состоится 26 июля в рамках фестиваля «Джазовое лето в “Коломенском”».

Название ансамбля продиктовано его репертуаром. Музыканты работают в разных стилях и направлениях, им интересна английская и американская рок- и поп-музыка, итальянская эстрада 1980-х годов, хиты The Beatles, Deep Purple, A-ha, Queen, Scorpions и шедевры Иоганна Себастьяна Баха.

Начало выступления в 18:30.