Dixie Purple выступит на фестивале "Джазовое лето в “Коломенском”
24.07.2017, 14:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Концерт коллектива Dixie Purple состоится 26 июля в рамках фестиваля «Джазовое лето в “Коломенском”».
Название ансамбля продиктовано его репертуаром. Музыканты работают в разных стилях и направлениях, им интересна английская и американская рок- и поп-музыка, итальянская эстрада 1980-х годов, хиты The Beatles, Deep Purple, A-ha, Queen, Scorpions и шедевры Иоганна Себастьяна Баха.
Начало выступления в 18:30.
Источник: Официальный сайт мэра Москвы