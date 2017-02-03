ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Великая улица, которая была найдена в 2015 году на территории будущего парка «Зарядье», законсервирована с помощью полимерного состава. Фрагменты бревенчатой мостовой хранятся в лабораториях ООО «Столичное археологическое бюро». В дальнейшем Великая улица, которая считается древнейшей из сохранившихся в Москве, станет одним из главных экспонатов проектируемого археологического музея парка «Зарядье».

«Столичные археологи и музейные работники определят состав экспозиции подземного зала “Зарядья” в ближайшее время, — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов. — Многие городские и федеральные музеи выразили заинтересованность в том, чтобы передать выставочному пространству “Зарядья” экспонаты, относящиеся к древней истории Москвы».

В данный момент сооружают крышу подземного экспозиционного зала, которая укроет главный экспонат выставки — сохранённый фрагмент основания Китайгородской стены.

Помимо Китайгородской стены и фрагментов Великой улицы, экспонатами музея могут стать берестяная грамота и клад серебряных монет, найденные на территории парка «Зарядье». Наполнение экспозиции учёные обсудят на ближайшем заседании методического совета, который организует Мосгорнаследия.

В 2015 году в ходе археологических раскопок на территории парка «Зарядье» были обнаружены остатки трёх ярусов деревянной мостовой и срубов домов. Учёные установили, что это фрагменты Великой улицы, которая в XII веке проходила от Еленинских ворот Кремля к берегу Москвы-реки, где располагалась торговая пристань. Свою значимость для горожан улица утратила примерно в XVI веке, когда возвели Китайгородскую стену. Великая улица была отрезана от выхода к торговой пристани и стала именоваться Мокринским переулком. Новое название она получила в честь располагавшейся поблизости церкви Николы Мокрого — покровителя моряков и тех, кто путешествует по водам.