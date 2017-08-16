Два концертных рояля Steinway & Sons пополнили инструментальную коллекцию ММДМ
16.08.2017, 11:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Два концертных рояля всемирно известной фирмы Steinway & Sons пополнили инструментальную коллекцию Московского международного Дома музыки. Рояли были доставлены из Гамбурга 11 августа 2017 года. Экспертизу звучания новых инструментов в Камерном зале Дома музыки провела известная российская пианистка, лауреат международных конкурсов, лауреат премии Президента РФ для молодых деятелей культуры, Член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству Екатерина Мечетина.
Московский международный Дом музыки – многофункциональный культурный центр, обладающий внушительным собранием роялей Steinway. До последнего времени оно включало восемь концертных инструментов, звучание которых публика могла оценить на концертах ведущих российских и зарубежных пианистов разных поколений. В их числе - Денис Мацуев, Николай Луганский, Борис Березовский, Аркадий Володось, Екатерина Мечетина, Джон Лилл, Люка Дебарг, Лукас Генюшас, Андрей Гугнин, Вадим Холоденко, Даниил Харитонов, Шио Окуи, Александр Малофеев и многие другие.
«Пополнение коллекции Дома музыки сразу двумя инструментами известного во всём мире производителя - важнейшее событие не только для ММДМ, но и всей концертной жизни столицы», - подчеркнул генеральный директор ММДМ Сергей Тимощук.
Екатерина Мечетина стала первой исполнительницей, оценившей звучание и технические характеристики новых «Стейнвеев».
«Проводить такого рода экспертизу – всегда волнующий и ответственный процесс, - поделилась впечатлениями пианистка. – Я сужу как практик: оптимален ли тембр, чувствуется ли отклик инструмента на эмоции музыканта, насколько комфортно исполнение с технической точки зрения. Два новых рояля Steinway – разные по характеру звучания, однако они отлично подойдут для Камерного зала ММДМ, столь любимого искушенными слушателями классической музыки».
Пианистка отметила важность обновления парка инструментов: «Когда речь заходит о концертных роялях, их возраст имеет огромное значение – в отличие от скрипок Страдивари рояли со временем не становятся лучше. Производство инструментов в последние годы шагнуло далеко вперёд, и продукция, создаваемая под брендом Steinway & Sons - это сочетание высочайших технологий, оживающих под влиянием тонкого человеческого искусства. Поэтому гости Московского Дома музыки наверняка высоко оценят пополнение рояльной коллекции сразу двумя инструментами Steinway».
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский международный Дом музыки» - современный центр исполнительских искусств, не имеющий аналогов в России. Это самостоятельное продюсерское объединение, организующее выступления российских и зарубежных симфонических оркестров, камерных ансамблей, солистов-инструменталистов, артистов оперы и балета, театральных, джазовых, эстрадных, фольклорных коллективов. В трёх залах комплекса – Светлановском, Камерном и Театральном - проводятся концерты и спектакли, крупные международные форумы и творческие вечера, презентации и праздничные шоу, конференции и корпоративные встречи.
ММДМ открыл свой первый сезон в 2003 г. и сразу же зарекомендовал себя как престижная концертно-театральная площадка, на которой выступают отечественные и мировые звёзды. Дом музыки является резиденцией Национального филармонического оркестра России, Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» и Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». Здесь же располагается Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова.
Компания Steinway & Sons была основана в 1853 году в Нью-Йорке и сразу же завоевала высокую репутацию. Сегодня большая часть студийной звукозаписи осуществляется на роялях именно этой компании. Инструменты Steinway & Sons звучат в самых престижных мировых залах. Начиная с конца XIX века, рояли этой марки пользовались большой популярностью у пианистов и композиторов. Их достоинства высоко оценивали такие музыканты, как Антон Рубинштейн, Игорь Стравинский, Сергей Прокофьев, Сергей Рахманинов и другие. «Только на «Стейнвее» произведения великих композиторов могут обрести подлинное звучание» (С.В. Рахманинов).
Московский международный Дом музыки – многофункциональный культурный центр, обладающий внушительным собранием роялей Steinway. До последнего времени оно включало восемь концертных инструментов, звучание которых публика могла оценить на концертах ведущих российских и зарубежных пианистов разных поколений. В их числе - Денис Мацуев, Николай Луганский, Борис Березовский, Аркадий Володось, Екатерина Мечетина, Джон Лилл, Люка Дебарг, Лукас Генюшас, Андрей Гугнин, Вадим Холоденко, Даниил Харитонов, Шио Окуи, Александр Малофеев и многие другие.
«Пополнение коллекции Дома музыки сразу двумя инструментами известного во всём мире производителя - важнейшее событие не только для ММДМ, но и всей концертной жизни столицы», - подчеркнул генеральный директор ММДМ Сергей Тимощук.
Екатерина Мечетина стала первой исполнительницей, оценившей звучание и технические характеристики новых «Стейнвеев».
«Проводить такого рода экспертизу – всегда волнующий и ответственный процесс, - поделилась впечатлениями пианистка. – Я сужу как практик: оптимален ли тембр, чувствуется ли отклик инструмента на эмоции музыканта, насколько комфортно исполнение с технической точки зрения. Два новых рояля Steinway – разные по характеру звучания, однако они отлично подойдут для Камерного зала ММДМ, столь любимого искушенными слушателями классической музыки».
Пианистка отметила важность обновления парка инструментов: «Когда речь заходит о концертных роялях, их возраст имеет огромное значение – в отличие от скрипок Страдивари рояли со временем не становятся лучше. Производство инструментов в последние годы шагнуло далеко вперёд, и продукция, создаваемая под брендом Steinway & Sons - это сочетание высочайших технологий, оживающих под влиянием тонкого человеческого искусства. Поэтому гости Московского Дома музыки наверняка высоко оценят пополнение рояльной коллекции сразу двумя инструментами Steinway».
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский международный Дом музыки» - современный центр исполнительских искусств, не имеющий аналогов в России. Это самостоятельное продюсерское объединение, организующее выступления российских и зарубежных симфонических оркестров, камерных ансамблей, солистов-инструменталистов, артистов оперы и балета, театральных, джазовых, эстрадных, фольклорных коллективов. В трёх залах комплекса – Светлановском, Камерном и Театральном - проводятся концерты и спектакли, крупные международные форумы и творческие вечера, презентации и праздничные шоу, конференции и корпоративные встречи.
ММДМ открыл свой первый сезон в 2003 г. и сразу же зарекомендовал себя как престижная концертно-театральная площадка, на которой выступают отечественные и мировые звёзды. Дом музыки является резиденцией Национального филармонического оркестра России, Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» и Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». Здесь же располагается Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова.
Компания Steinway & Sons была основана в 1853 году в Нью-Йорке и сразу же завоевала высокую репутацию. Сегодня большая часть студийной звукозаписи осуществляется на роялях именно этой компании. Инструменты Steinway & Sons звучат в самых престижных мировых залах. Начиная с конца XIX века, рояли этой марки пользовались большой популярностью у пианистов и композиторов. Их достоинства высоко оценивали такие музыканты, как Антон Рубинштейн, Игорь Стравинский, Сергей Прокофьев, Сергей Рахманинов и другие. «Только на «Стейнвее» произведения великих композиторов могут обрести подлинное звучание» (С.В. Рахманинов).
Источник: ММДМ