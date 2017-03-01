Дымковская игрушка вошла в ТОП-25 самых известных российских народных промыслов
01.03.2017, 10:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России», являющиеся составителями ежегодного Национального туристического рейтинга, провели масштабное исследование с целью выявить наиболее известные, узнаваемые и привлекательные для туристов региональные бренды. В их число вошли народные промыслы, объекты показа, гастрономические бренды, туристические маршруты и уникальные мероприятия.
Более тысячи региональных брендов приняли участие в экспертной проверке на узнаваемость и привлекательность. Оценивались уровень узнаваемости региональных туристических брендов среди россиян, а также их туристическая привлекательность, то есть вызывает ли бренд желание посетить тот или иной регион. По итогам были сформированы рейтинги брендов по каждой группе.
Вятская дымковская игрушка вошла в ТОП-25 народных художественных промыслов России. На вопрос «Известен ли этот бренд лично вам?» утвердительно ответили 73% опрошенных, 45% высказали интерес к тому, чтобы побывать в Кировской области и больше узнать о дымковской игрушке.
Более тысячи региональных брендов приняли участие в экспертной проверке на узнаваемость и привлекательность. Оценивались уровень узнаваемости региональных туристических брендов среди россиян, а также их туристическая привлекательность, то есть вызывает ли бренд желание посетить тот или иной регион. По итогам были сформированы рейтинги брендов по каждой группе.
Вятская дымковская игрушка вошла в ТОП-25 народных художественных промыслов России. На вопрос «Известен ли этот бренд лично вам?» утвердительно ответили 73% опрошенных, 45% высказали интерес к тому, чтобы побывать в Кировской области и больше узнать о дымковской игрушке.