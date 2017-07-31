Собянин поздравил с днём рождения народную артистку СССР Эдиту Пьеху
31.07.2017, 11:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Эдиту Пьеху.
В поздравительной телеграмме, в частности, говорится:
«На Ваших замечательных песнях, проникнутых необыкновенным лиризмом и любовью, выросло несколько поколений слушателей. Ваше отношение к творчеству и искусству является примером высочайшего профессионализма для молодых исполнителей».
Эдита Станиславовна родилась в шахтерском городке Нуайель-су-Ланс на севере Франции, а затем переехала с семьей в Польшу. В 1955 году получила направление на учебу в СССР и поступила в Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова. Первый успех пришел к певице в новогоднюю ночь с 1955 на 1956 год, когда она выступила с вокальным ансамблем студентов Ленинградской консерватории. Позже музыкальный коллектив получил название «Дружба» и давал концерты в Чехословакии, ФРГ и ГДР, Финляндии, Венгрии, Австрии, на Кубе, в Перу и других странах мира.
В 1976 году Эдита Пьеха организовала свой ансамбль. В 1988 году ей было присвоено звание народной артистки СССР.
За время своей творческой деятельности Пьеха записала 20 дисков-гигантов, которые имели большой успех, сотрудничала с известными композиторами, гастролировала более чем в 40 странах мира.
В поздравительной телеграмме, в частности, говорится:
«На Ваших замечательных песнях, проникнутых необыкновенным лиризмом и любовью, выросло несколько поколений слушателей. Ваше отношение к творчеству и искусству является примером высочайшего профессионализма для молодых исполнителей».
Эдита Станиславовна родилась в шахтерском городке Нуайель-су-Ланс на севере Франции, а затем переехала с семьей в Польшу. В 1955 году получила направление на учебу в СССР и поступила в Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова. Первый успех пришел к певице в новогоднюю ночь с 1955 на 1956 год, когда она выступила с вокальным ансамблем студентов Ленинградской консерватории. Позже музыкальный коллектив получил название «Дружба» и давал концерты в Чехословакии, ФРГ и ГДР, Финляндии, Венгрии, Австрии, на Кубе, в Перу и других странах мира.
В 1976 году Эдита Пьеха организовала свой ансамбль. В 1988 году ей было присвоено звание народной артистки СССР.
За время своей творческой деятельности Пьеха записала 20 дисков-гигантов, которые имели большой успех, сотрудничала с известными композиторами, гастролировала более чем в 40 странах мира.
Источник: https://www.mos.ru