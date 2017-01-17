Экспозиция "Большое кино в маленьком городе" приехала в Псковскую область
17.01.2017, 13:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Военно-историческом музее-заповеднике Псковской области (г. Остров) развёрнута экспозиция «Большое кино в маленьком городе». Многие полюбившиеся зрителям фильмы снимались в Острове и Островском районе. В музее на территории района находится большое число памятников, оборонительных сооружений, которые служат источником творчества для кинооператоров и режиссёров.
В экспозиции «Большое кино в маленьком городе» представлены фотографии, автографы известных артистов, афиши фильмов, которые особенно полюбились зрителям.
На выставке также показано, как выглядел островский кинотеатр «Октябрь» в 30-е годы. Рядом размещена фотография другого здания кинотеатра - «40 лет Октября».
В экспозиции «Большое кино в маленьком городе» представлены фотографии, автографы известных артистов, афиши фильмов, которые особенно полюбились зрителям.
На выставке также показано, как выглядел островский кинотеатр «Октябрь» в 30-е годы. Рядом размещена фотография другого здания кинотеатра - «40 лет Октября».