Электронная библиотека "Псковиана" покажет материалы к 100-летию отречения от престола Николая II
15.03.2017, 15:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Электронная библиотека «Псковиана» представляет материалы к 100-летию отречения от престола Николая II, рассказывающие о событиях, происходивших в Пскове в 1917 году.
Проект «Псковские пятницы» подготовил два видеоролика по книге историка, ректора Псковского педагогического института Петра Архиповича Николаева «Историческая драма в Пскове. Март 1917 г.». «Блуждающий поезд» и «Роковые телеграммы» напоминают о перемещениях, разговорах, телеграммах и людях, чьи советы стали последними аргументами в пользу отречения последнего русского царя.
Биографическая статья «Николай II» в разделе «Персоны» в своей большей части посвящена пребыванию Николая II на Псковской земле. Первый официальный визит императора состоялся в августе 1903 года, и в этой поездке его сопровождали Императрица и некоторые члены царской семьи. Второй - на псковские железнодорожные пути в марте 2017 года уже не был торжественным.
В небольшой книжной коллекции пользователь найдёт полные тексты изданий, подробно повествующих о том, как встречали царя псковичи в 1903 году, и как было подписано отречение.
Рассказ о Царской часовне, возведённой в год 1100-летия Пскова и освящённой в честь Воскресения Христова и в память об отречении от престола последнего русского императора Николая II, подводит своеобразный итог исторический памяти.
Проект «Псковские пятницы» подготовил два видеоролика по книге историка, ректора Псковского педагогического института Петра Архиповича Николаева «Историческая драма в Пскове. Март 1917 г.». «Блуждающий поезд» и «Роковые телеграммы» напоминают о перемещениях, разговорах, телеграммах и людях, чьи советы стали последними аргументами в пользу отречения последнего русского царя.
Биографическая статья «Николай II» в разделе «Персоны» в своей большей части посвящена пребыванию Николая II на Псковской земле. Первый официальный визит императора состоялся в августе 1903 года, и в этой поездке его сопровождали Императрица и некоторые члены царской семьи. Второй - на псковские железнодорожные пути в марте 2017 года уже не был торжественным.
В небольшой книжной коллекции пользователь найдёт полные тексты изданий, подробно повествующих о том, как встречали царя псковичи в 1903 году, и как было подписано отречение.
Рассказ о Царской часовне, возведённой в год 1100-летия Пскова и освящённой в честь Воскресения Христова и в память об отречении от престола последнего русского императора Николая II, подводит своеобразный итог исторический памяти.