ОРЕАНДА-НОВОСТИ Электронная библиотека «Псковиана» представляет материалы к 100-летию отречения от престола Николая II, рассказывающие о событиях, происходивших в Пскове в 1917 году.

Проект «Псковские пятницы» подготовил два видеоролика по книге историка, ректора Псковского педагогического института Петра Архиповича Николаева «Историческая драма в Пскове. Март 1917 г.». «Блуждающий поезд» и «Роковые телеграммы» напоминают о перемещениях, разговорах, телеграммах и людях, чьи советы стали последними аргументами в пользу отречения последнего русского царя.

Биографическая статья «Николай II» в разделе «Персоны» в своей большей части посвящена пребыванию Николая II на Псковской земле. Первый официальный визит императора состоялся в августе 1903 года, и в этой поездке его сопровождали Императрица и некоторые члены царской семьи. Второй - на псковские железнодорожные пути в марте 2017 года уже не был торжественным.

В небольшой книжной коллекции пользователь найдёт полные тексты изданий, подробно повествующих о том, как встречали царя псковичи в 1903 году, и как было подписано отречение.

Рассказ о Царской часовне, возведённой в год 1100-летия Пскова и освящённой в честь Воскресения Христова и в память об отречении от престола последнего русского императора Николая II, подводит своеобразный итог исторический памяти.