ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Молодой американский пианист Эндрю Тайсон дебютировал на российской сцене в легендарном московском "Моцарт-марафоне" в январе 2014 года. Выступления в Большом зале консерватории и в Доме музыки принесли артисту не только любовь публики, но и единодушное признание коллег и критиков: "Эндрю Тайсон – выдающийся талант, неординарное явление в пианизме …", "в Моцарте творит чудеса", "яркая личность… он свободен, играет то, что чувствует, у него свои отношения со временем, с автором, он открыт, искренен и талантлив!".

Каждое новое появление музыканта в России становилось событием, которое с нетерпением предвкушала стремительно растущая армия поклонников. В сезоне 2015-2016 большой гастрольный тур Эндрю Тайсона по российским городам, его выступления с Камерным оркестром "Виртуозы Москвы" на фестивале "Владимир Спиваков приглашает" Московском Доме музыки и с Академическим симфоническим оркестром в Санкт-Петербургской филармонии вновь привлекли внимание любителей фортепианного искусства и профессиональных слушателей.

В апреле 2017 российскую публику ждут новые встречи с Эндрю Тайсоном – и не только в концертных залах: Петрозаводская консерватория им. А.К. Глазунова (10 апреля), Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства (15 апреля) и уфимская Академия искусств им. З. Исмагилова (26 апреля) приглашают на творческие вечера с артистом. Страстный поклонник музыки Александра Скрябина, Эндрю Тайсон примет участие в конференции, посвящённой композитору, в Музее А.Н. Скрябина в Москве (27 апреля).

Сольные программы пианист представит в филармониях Петрозаводска (9 апреля), Мурманска (13 апреля), Великого Новгорода (17 апреля), Уфы (25 апреля), в Государственном Эрмитаже Санкт-Петербурга (16 апреля), а завершится гастрольный тур 30 апреля клавирабендом в Большом зале Московской консерватории. В программе – сочинения Баха, Скарлатти, Бетховена, Шопена, Равеля и редко исполняемый в России песенный цикл Джорджа Гершвина в авторской транскрипции для фортепиано.

Наследник великой фортепианной традиции, "внучатый ученик" Артура Шнабеля, у которого занимался музыкальный наставник Тайсона Клод Франк, лауреат фортепианных конкурсов в Лидсе (2012), Королевы Елизаветы в Брюсселе (2013) и триумфатор конкурса пианистов имени Гёзы Анда в Цюрихе (2015), молодой музыкант обладает летящим певучим звуком, элегантной виртуозностью и сильным импровизационным началом, снискавшими ему, по словам критиков радио BBC, славу "подлинного поэта фортепиано".