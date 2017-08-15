Фестиваль "Аргентина в России" пройдёт в Москве
15.08.2017, 12:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Крымская набережная в Москве на один день превратится в кусочек Аргентины — с танго из Буэнос-Айреса, ламами, кактусами и весёлыми дьяволами из провинции Хухуй. Здесь соберут настоящие сокровища южноамериканской страны: музыку, танцы, напитки, еду, одежду и украшения.
На основной сцене фестиваля пройдут мастер-классы по игре на перкуссии и самым популярным танцам Латинской Америки. Здесь каждый может станцевать своё первое зажигательное танго, закружиться в ритме народной чакареры и весёлого карнавалито. Свои постановки покажет танцевальная группа «Тодос Хунтос».
На дополнительной сцене пройдут уроки кастежано (аргентинская версии испанского) и кабесео (искусство приглашения девушки на танец взглядом), мастер-классы по созданию индейских украшений. Здесь же можно будет больше узнать о культуре и истории Аргентины, её музыке, танцах и легендах.
После такого культурного погружения гости смогут утолить голод хорошо прожаренным асадо — мясом по традиционному рецепту, печёными пирожками эмпанадасами или медиалунасами — круассанами с десертом, напоминающим варёную сгущенку. Кульминацией карнавала вкусов станет дегустация мате — вкусного и полезного напитка с чудодейственными свойствами. Гости фестиваля смогут поучаствовать в целой церемонии, а также купить специальный сосуд из древесной тыквы калебас.
Вечером всех ждут милонга, выступление аргентинского дуэта Tempus и рассказы о поездках по прекрасной Аргентине.
На основной сцене фестиваля пройдут мастер-классы по игре на перкуссии и самым популярным танцам Латинской Америки. Здесь каждый может станцевать своё первое зажигательное танго, закружиться в ритме народной чакареры и весёлого карнавалито. Свои постановки покажет танцевальная группа «Тодос Хунтос».
На дополнительной сцене пройдут уроки кастежано (аргентинская версии испанского) и кабесео (искусство приглашения девушки на танец взглядом), мастер-классы по созданию индейских украшений. Здесь же можно будет больше узнать о культуре и истории Аргентины, её музыке, танцах и легендах.
После такого культурного погружения гости смогут утолить голод хорошо прожаренным асадо — мясом по традиционному рецепту, печёными пирожками эмпанадасами или медиалунасами — круассанами с десертом, напоминающим варёную сгущенку. Кульминацией карнавала вкусов станет дегустация мате — вкусного и полезного напитка с чудодейственными свойствами. Гости фестиваля смогут поучаствовать в целой церемонии, а также купить специальный сосуд из древесной тыквы калебас.
Вечером всех ждут милонга, выступление аргентинского дуэта Tempus и рассказы о поездках по прекрасной Аргентине.
Источник: https://www.mos.ru