Фестиваль уличной культуры UCF пройдёт в Москве и Петербурге
18.04.2017, 14:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Самый масштабный фестиваль уличной культуры UCF набирает обороты и готовится раскачать две столицы в начале лета. На главной сцене: Скриптонит, Anacondaz, Хлеб, Нигатив, Триада, Little Big, Хаски, Дана Соколова, Скруджи и другие.
В этом году Москва впервые примет фестиваль на одной из лучших концертных площадок города — Stadium Live. Через неделю фестиваль
переместится в петербургский Музей Стрит-Арта. Urban Culture Festival 2017 — это погружение в атмосферу кричащего хип-хопа, экстремального спорта, смешения современных субкультур и единения представителей прогрессивного ультра-класса двух столиц.
Более двадцати громких имён на главной сцене, более сотни спортсменов и безбашенных экстрим райдеров, бескомпромиссная рэп-битва — лишь малая часть программы. Команда UCF возведёт целый город из десятков тонн специальных конструкций, киловатт звука и решительной энергии улиц.
В течение двух дней московский Stadium Live и петербургский Музей Стрит-Арта вместят более 120 кастом байков и уникальных автомобилей, street-dance show, tattoo-workshop, зону уличных стилистов, гигантский маркет и десятки других тематических зон от спрей-арта, оккупированного 20 уличными художниками, до вейп-форума, где своим мастерством поделятся известные вейперы.
Самые яркие представители субкультур впервые станут номинантами невероятно отвязной премии Urban Culture Awards 2017.
Программа и состав участников постоянно пополняется, и самые громкие анонсы ещё впереди.
В этом году Москва впервые примет фестиваль на одной из лучших концертных площадок города — Stadium Live. Через неделю фестиваль
переместится в петербургский Музей Стрит-Арта. Urban Culture Festival 2017 — это погружение в атмосферу кричащего хип-хопа, экстремального спорта, смешения современных субкультур и единения представителей прогрессивного ультра-класса двух столиц.
Более двадцати громких имён на главной сцене, более сотни спортсменов и безбашенных экстрим райдеров, бескомпромиссная рэп-битва — лишь малая часть программы. Команда UCF возведёт целый город из десятков тонн специальных конструкций, киловатт звука и решительной энергии улиц.
В течение двух дней московский Stadium Live и петербургский Музей Стрит-Арта вместят более 120 кастом байков и уникальных автомобилей, street-dance show, tattoo-workshop, зону уличных стилистов, гигантский маркет и десятки других тематических зон от спрей-арта, оккупированного 20 уличными художниками, до вейп-форума, где своим мастерством поделятся известные вейперы.
Самые яркие представители субкультур впервые станут номинантами невероятно отвязной премии Urban Culture Awards 2017.
Программа и состав участников постоянно пополняется, и самые громкие анонсы ещё впереди.