Фильм "Викинг" вошёл в десятку лидеров мирового проката
13.01.2017, 19:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российский фильм "Викинг" впервые в истории отечественного кино вошёл в топ-10 лидеров мирового проката за прошедшие выходные, сообщает Роскино.
"Заработав за прошедший уикэнд $6,7 млн в 2,6 тыс. кинотеатров России, а также в трёх странах Прибалтики, блокбастер "Викинг" опередил по кассовым сборам американскую драму "Призрачная красота"",- цитируют СМИ представителя Роскино.
Опередили "Викинг" в мировом прокате за уикэнд 5-8 января фильмы "Изгой-один: Звёздные войны. Истории", "Кредо убийцы", "Пассажиры", "Зверопой" (в России фильм выходит 2 марта), "Моана" и "Великая стена" (в России кинолента выйдет 16 февраля). Помимо этого в топ-10 попали лидеры проката из Индии, Китая и Японии, чьи фильмы в российских кинотеатрах показывать не планируется.
В России "Викинг" установил кассовый рекорд, собрав 142 миллиона рублей в первый день проката и более миллиарда рублей за первые девять дней показа в кинотеатрах. Он вышел на экраны 29 декабря.
"Заработав за прошедший уикэнд $6,7 млн в 2,6 тыс. кинотеатров России, а также в трёх странах Прибалтики, блокбастер "Викинг" опередил по кассовым сборам американскую драму "Призрачная красота"",- цитируют СМИ представителя Роскино.
Опередили "Викинг" в мировом прокате за уикэнд 5-8 января фильмы "Изгой-один: Звёздные войны. Истории", "Кредо убийцы", "Пассажиры", "Зверопой" (в России фильм выходит 2 марта), "Моана" и "Великая стена" (в России кинолента выйдет 16 февраля). Помимо этого в топ-10 попали лидеры проката из Индии, Китая и Японии, чьи фильмы в российских кинотеатрах показывать не планируется.
В России "Викинг" установил кассовый рекорд, собрав 142 миллиона рублей в первый день проката и более миллиарда рублей за первые девять дней показа в кинотеатрах. Он вышел на экраны 29 декабря.