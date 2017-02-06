Фильм "Чужой дом" удостоен награды американской гильдии кинематографистов
06.02.2017, 16:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российско-грузинская картина «Чужой Дом», созданная при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации в копродукции с Испанией и Хорватией, получила одну из престижных американских кинонаград – «Spotlight Award». Это первый российский фильм, выдвинутый и удостоенный этой премии за 30 лет её существования.
Фильм режиссёра Русудан Глурджидзе, продюсеров Надежды Горшковой и Катерины Гечмен-Вальдек повествует о судьбах двух семей, переживших короткую, но сокрушительную войну в Абхазии.
«"Чужой дом" – это элегия о скрытой для глаз форме человеческих страданий, когда гражданская война завершилась, но для ее невольных свидетелей и участников она не закончилась, продолжаясь в их душах», - отмечает продюсер ленты Надежда Горшкова.
«Это новелла о человеческой безысходности, и о том, что очень точно определила режиссер фильма Русудан Гулджидзе – и по ту, и по другую сторону живут замечательные люди. Им просто нужно начать говорить друг с другом. Даже если для этого придется, как одной из наших героинь, пройти через минное поле. И наше кино - попытка положить начало этому разговору», - подчеркнула она.
Фильм режиссёра Русудан Глурджидзе, продюсеров Надежды Горшковой и Катерины Гечмен-Вальдек повествует о судьбах двух семей, переживших короткую, но сокрушительную войну в Абхазии.
«"Чужой дом" – это элегия о скрытой для глаз форме человеческих страданий, когда гражданская война завершилась, но для ее невольных свидетелей и участников она не закончилась, продолжаясь в их душах», - отмечает продюсер ленты Надежда Горшкова.
«Это новелла о человеческой безысходности, и о том, что очень точно определила режиссер фильма Русудан Гулджидзе – и по ту, и по другую сторону живут замечательные люди. Им просто нужно начать говорить друг с другом. Даже если для этого придется, как одной из наших героинь, пройти через минное поле. И наше кино - попытка положить начало этому разговору», - подчеркнула она.