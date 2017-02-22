Фильм "Притяжение" собрал более миллиарда рублей в прокате России и СНГ
22.02.2017, 16:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Фантастический фильм Фёдора Бондарчука «Притяжение» собрал в прокате в России и странах СНГ более миллиарда рублей. Картина попала в десятку самых кассовых российских фильмов и стала первым рублёвым миллиардером среди релизов 2017 года и седьмым российским фильмом за всю историю кинопроката России и СНГ. Об этом сообщает пресс-служба компании Walt Disney.
Фантастическая драма Фёдора Бондарчука окупила свой производственный бюджет в 400 млн руб. меньше чем за две недели в российском прокате. Фильм посмотрели более 3,7 млн человек.
В основе картины «Притяжение» - история в жанре социальной фантастики о первом столкновении человечества с инопланетным разумом в районе Чертаново.
В России кинолента вышла в прокат 26 января. В «Притяжении» снимались Сергей Гармаш, Олег Меньшиков, Ирина Старшенбаум и другие актеры.
Фантастическая драма Фёдора Бондарчука окупила свой производственный бюджет в 400 млн руб. меньше чем за две недели в российском прокате. Фильм посмотрели более 3,7 млн человек.
В основе картины «Притяжение» - история в жанре социальной фантастики о первом столкновении человечества с инопланетным разумом в районе Чертаново.
В России кинолента вышла в прокат 26 января. В «Притяжении» снимались Сергей Гармаш, Олег Меньшиков, Ирина Старшенбаум и другие актеры.