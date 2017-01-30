ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За первые три дня, с четверга по субботу, фильм «Притяжение» заработал 267,6 млн рублей». По прогнозу аналитиков, касса картины Фёдора Бондарчука после выходных должна превысить сумму в 400 млн рублей. Это означает, что стартовый результат фильма может стать пятым или шестым за всю историю для отечественных кинолент.

На данный момент в первую пятёрку входят «Вий», который собрал за первые дни более 600 млн рублей, «Сталинград», «Экипаж», «Три богатыря: Ход конём» и «Самый лучший фильм».