Фонд "Евримаж" поддержал создание фильма Игоря Волошина
23.12.2016, 15:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На очередном заседании Совета фонда «Евримаж» в Кракове принято решение о поддержке 11 художественных, одного документального и одного анимационного фильма на общую сумму порядка 3,8 миллионов евро.
В числе проектов, получивших поддержку фонда, – полнометражный игровой фильм «Подвал» режиссера Игоря Волошина – совместное производство Словакии, России и Чехии. С российской стороны проект реализуется кинокомпанией «Гейт» при поддержке Минкультуры России.
В рамках программы для дистрибьюторов фонд принял решение поддержать 14 фильмов, представленных 7 дистрибьюторами из Швейцарии, Турции и России на общую сумму порядка 127 тысяч евро.
«Поддержку получил очередной фильм с участием России – драма Игоря Волошина «Подвал». Проект будет реализован совместно с компаниями FURIA FILM (Словакия) и 8HEADS PRODUCTIONS (Чехия). Всего в декабрьской сессии участвовало 30 проектов, из которых лишь 13 получили поддержку, - сказал национальный представитель России в Совете «Евримаж» Леонид Демченко. - На заседании также обсуждались результаты проката европейских фильмов отечественными дистрибьюторами по картинам, выпущенным на экраны в третьем квартале 2016 года. Фонд удовлетворил заявки 2 российских дистрибьюторов по итогам проката 4 фильмов, которые получат компенсацию части расходов на маркетинг и рекламу».
По словам национального представителя России в Совете «Евримаж», ключевым событием стало избрание нового Президента фонда. Им стала г-жа Катрин Траутман, которая в разные годы была Министром культуры Франции, членом Европейского Парламента, мэром города Страсбург. Кроме того, 12 декабря состоялось вручение наград Европейской Киноакадемии. Призов были удостоены 5 фильмов, созданных при поддержке «Евримаж». Лучшим европейским фильмом была признана лента «Тони Эрдман» Марен Аде, получившая пять основных наград, включая призы за лучшую режиссуру, лучший сценарий, лучшую женскую и мужскую роли. Награждены также фильмы совместного производства: «Комунна» Томаса Винтерберга, «Моя земля» Мартина Зандвлиета, «11 минут» Ежи Сколимовского и полнометражный анимационный фильм «Жизнь кабачка» Клода Барраса».
Прием заявок на поддержку фильмов совместного производства и на участие в других программах «Евримаж» продолжается в режиме онлайн на сайте фонда - http://www.coe.int/t/dg4/eurimages. Ближайший срок подачи заявок - 12 января 2017 года. Рассмотрение проектов будет проводиться с 6 по 10 марта 2017 года.
В числе проектов, получивших поддержку фонда, – полнометражный игровой фильм «Подвал» режиссера Игоря Волошина – совместное производство Словакии, России и Чехии. С российской стороны проект реализуется кинокомпанией «Гейт» при поддержке Минкультуры России.
В рамках программы для дистрибьюторов фонд принял решение поддержать 14 фильмов, представленных 7 дистрибьюторами из Швейцарии, Турции и России на общую сумму порядка 127 тысяч евро.
«Поддержку получил очередной фильм с участием России – драма Игоря Волошина «Подвал». Проект будет реализован совместно с компаниями FURIA FILM (Словакия) и 8HEADS PRODUCTIONS (Чехия). Всего в декабрьской сессии участвовало 30 проектов, из которых лишь 13 получили поддержку, - сказал национальный представитель России в Совете «Евримаж» Леонид Демченко. - На заседании также обсуждались результаты проката европейских фильмов отечественными дистрибьюторами по картинам, выпущенным на экраны в третьем квартале 2016 года. Фонд удовлетворил заявки 2 российских дистрибьюторов по итогам проката 4 фильмов, которые получат компенсацию части расходов на маркетинг и рекламу».
По словам национального представителя России в Совете «Евримаж», ключевым событием стало избрание нового Президента фонда. Им стала г-жа Катрин Траутман, которая в разные годы была Министром культуры Франции, членом Европейского Парламента, мэром города Страсбург. Кроме того, 12 декабря состоялось вручение наград Европейской Киноакадемии. Призов были удостоены 5 фильмов, созданных при поддержке «Евримаж». Лучшим европейским фильмом была признана лента «Тони Эрдман» Марен Аде, получившая пять основных наград, включая призы за лучшую режиссуру, лучший сценарий, лучшую женскую и мужскую роли. Награждены также фильмы совместного производства: «Комунна» Томаса Винтерберга, «Моя земля» Мартина Зандвлиета, «11 минут» Ежи Сколимовского и полнометражный анимационный фильм «Жизнь кабачка» Клода Барраса».
Прием заявок на поддержку фильмов совместного производства и на участие в других программах «Евримаж» продолжается в режиме онлайн на сайте фонда - http://www.coe.int/t/dg4/eurimages. Ближайший срок подачи заявок - 12 января 2017 года. Рассмотрение проектов будет проводиться с 6 по 10 марта 2017 года.