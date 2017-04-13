ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Летом на ВДНХ начнётся реставрация исторических фонтанов. В порядок приведут «Каменный цветок», «Дружбу народов», «Золотой колос», а также ещё 14 фонтанов, расположенных на главной аллее, рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Все они не реставрировались с момента создания, то есть с 1954 года. Проекты их реставрации в настоящий момент уже разработаны и проходят согласование в Департаменте культурного наследия города. После того как работы будут завершены, москвичи смогут полюбоваться фонтаном «Золотой колос», который не включали в течение 30 лет, так как он находится в нерабочем состоянии.

Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов сообщил, что до сих пор ремонт фонтанов проводился фрагментарно, носил противоаварийный характер либо был направлен на поддержание их внешнего облика.

«Учитывая крайнюю степень износа инженерного оборудования, общее состояние смальтового декора, а также частичную потерю архитектурно-декоративных элементов, состояние фонтанов можно назвать критическим и местами аварийным. Их дальнейшая эксплуатация без полного комплекса ремонтно-реставрационных работ неизбежно привела бы к разрушению», — рассказал Алексей Емельянов.

Как сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, 17 фонтанов ВДНХ ждёт полное обновление систем водопровода и водоотведения. Будут возвращены и некоторые декоративные элементы. Например, у фигур гусей в фонтане «Каменный цветок» сейчас отсутствуют головы, также утрачены скульптуры осетров.