Фортепианный дуэт из Эстонии выступит в зале Яани Кирик
04.03.2017, 09:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 23 марта 2017 года в 19:00 в Концертном зале «Яани Кирик» (ул. Декабристов, д 54 А) в рамках цикла «Романтический рояль» на сцене Яани Кирик выступит известный фортепианный дуэт из Эстонии - Пирет и Лаури Вяйнмаа.
Фортепианный дуэт - жанр, имеющий свою долголетнюю историю. На концертной эстраде существует два вида фортепианного дуэта - на одном или двух роялях. В наше время второй вид вытесняет первый, но мы встречаем на эстраде пианистов, играющих в четыре руки на одном инструменте, как это бывало во времена Листа и Рубинштейна. Жанр фортепианного дуэта не случайно получил распространение в концертной практике: богатые возможности фортепиано благодаря наличию двух исполнителей, двух инструментов ещё больше расширяются, и это привлекало внимание многих композиторов.
Пирет и Лаури Вяйнмаа исполнят программу из лучших образцов фортепианных дуэтов. Прозвучат Шуберт - Фантазия фа минор и Массне - Annee passee (В прошлом году) для фортепиано в четыре руки. Брамс - Соната для двух фортепиано фа минор.
Пирет и Лаури Вяйнмаа играют в фортепианном дуэте с 2002 года. Пирет Вяйнмаа выступала Великобритании, Германии, Финляндии, Латвии и Эстонии, с симфоническим оркестром Эстонской академии музыки и театра в качестве солистки, а также опубликовала статьи в области музыки и рецензии в различных эстонских изданиях.
Лаури Вяйнмаа высоко ценят не только как пианиста и педагога, но и как музыкального деятеля в сфере организации фестивалей и конкурсов. С 1998 года он является художественным руководителем Международного фестиваля пианистов «Klaver», проходящего в Таллинне, а также основателем и творческим руководителем уникального, состоящего из восьми пианистов, ансамбля «Эстонский фортепианный оркестр». В сольный репертуар Вяйнмаа входят произведения от барокко до современных сочинений, но в центре его репертуара - практически всё творчество Бетховена для фортепиано (пианист исполнил в циклах концертов 32 сонаты и 5 фортепианных концертов этого композитора). Вяйнмаа является выдающимся исполнителем и современной музыки. В его репертуар входят творения для фортепиано всей нововенской школы, Альфреда Шнитке и Арво Пярта, он является первым в Эстонии исполнителем этюдов Лигети и двух сонат для фортепиано Булеза.
Вяйнмаа стал первым исполнителем творений эстонских композиторов, таких как: Эйно Тамберг, Яан Ряятс, Тойво Тулев, Урмас Сисаск, Пеэтер Вяхи, Мари Вихманд и Юло Кригуль. Лаури Вяйнмаа окончил Московскую Государственную Консерваторию по классу фортепиано под руководством Михаила Плетнева и Льва Власенко, а также учился в Лондонской Королевской Музыкальной Академии под руководством Кристофера Элтона и в Таллиннской Государственной Консерватории под руководством Бруно Лукка. Он является победителем III Эстонского конкурса пианистов и Международного конкурса пианистов в Минске. Он получил особые премии на Международном конкурсе в Шотландии и на Международном Конкурсе им. Уильяма Капелла в США.
Фортепианный дуэт - жанр, имеющий свою долголетнюю историю. На концертной эстраде существует два вида фортепианного дуэта - на одном или двух роялях. В наше время второй вид вытесняет первый, но мы встречаем на эстраде пианистов, играющих в четыре руки на одном инструменте, как это бывало во времена Листа и Рубинштейна. Жанр фортепианного дуэта не случайно получил распространение в концертной практике: богатые возможности фортепиано благодаря наличию двух исполнителей, двух инструментов ещё больше расширяются, и это привлекало внимание многих композиторов.
Пирет и Лаури Вяйнмаа исполнят программу из лучших образцов фортепианных дуэтов. Прозвучат Шуберт - Фантазия фа минор и Массне - Annee passee (В прошлом году) для фортепиано в четыре руки. Брамс - Соната для двух фортепиано фа минор.
Пирет и Лаури Вяйнмаа играют в фортепианном дуэте с 2002 года. Пирет Вяйнмаа выступала Великобритании, Германии, Финляндии, Латвии и Эстонии, с симфоническим оркестром Эстонской академии музыки и театра в качестве солистки, а также опубликовала статьи в области музыки и рецензии в различных эстонских изданиях.
Лаури Вяйнмаа высоко ценят не только как пианиста и педагога, но и как музыкального деятеля в сфере организации фестивалей и конкурсов. С 1998 года он является художественным руководителем Международного фестиваля пианистов «Klaver», проходящего в Таллинне, а также основателем и творческим руководителем уникального, состоящего из восьми пианистов, ансамбля «Эстонский фортепианный оркестр». В сольный репертуар Вяйнмаа входят произведения от барокко до современных сочинений, но в центре его репертуара - практически всё творчество Бетховена для фортепиано (пианист исполнил в циклах концертов 32 сонаты и 5 фортепианных концертов этого композитора). Вяйнмаа является выдающимся исполнителем и современной музыки. В его репертуар входят творения для фортепиано всей нововенской школы, Альфреда Шнитке и Арво Пярта, он является первым в Эстонии исполнителем этюдов Лигети и двух сонат для фортепиано Булеза.
Вяйнмаа стал первым исполнителем творений эстонских композиторов, таких как: Эйно Тамберг, Яан Ряятс, Тойво Тулев, Урмас Сисаск, Пеэтер Вяхи, Мари Вихманд и Юло Кригуль. Лаури Вяйнмаа окончил Московскую Государственную Консерваторию по классу фортепиано под руководством Михаила Плетнева и Льва Власенко, а также учился в Лондонской Королевской Музыкальной Академии под руководством Кристофера Элтона и в Таллиннской Государственной Консерватории под руководством Бруно Лукка. Он является победителем III Эстонского конкурса пианистов и Международного конкурса пианистов в Минске. Он получил особые премии на Международном конкурсе в Шотландии и на Международном Конкурсе им. Уильяма Капелла в США.