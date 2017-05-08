ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Международном аэропорту Внуково на третьем этаже терминала А открылась фотовыставка «Армия России» Министерства обороны Российской Федерации. Выставка приурочена к празднованию 72-летия Победы в Великой Отечественной Войне.



Фотовыставка состоит из двух блоков: исторической («1941-1945») и современной («Армия традиций. Армия инноваций. Армия побед. Армия культуры. Армия спорта. Армия надежности. Армия мира») частей. На торжественном открытии выставки для всех посетителей и пассажиров аэропорта выступил военный оркестр.



В торжественном мероприятии приняли участие представители аэропорта Внуково, генерал армии Яковлев Владимир Николаевич и начальник Агентства «Военинформ» Боровик Андрей Виленович.



Международный аэропорт Внуково – один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тысяч рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки.