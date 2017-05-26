ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Фотографии финалистов конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна» покажут в Московском доме национальностей. Зрители увидят 43 лучшие работы, на которых запечатлены горные вершины и моря, солнечные южные пейзажи и бесконечные снега севера, а также жители разных возрастов, профессий и национальностей.

Всего в творческом соревновании приняли участие 23 тысячи отечественных и иностранных фотографов, которые прислали около 110 тысяч снимков.

В финал вышло 240 работ, по 20 в каждой номинации. На выставке представлено по 10 фото, набравших наибольшее количество голосов жюри.

Фотографии оценивались в следующих номинациях: «Самая красивая страна. Пейзаж», «Народы России», «Животные», «Юный фотограф», «Птицы», «Мир в наших руках», «Индустриальный пейзаж», «Ускользающее наследие», «Подводный мир», «Заповедная Россия», «Макромир» и «Чёрно-белая природа».

«У нас самая красивая страна, мы в этом абсолютно убеждены. Я благодарен всем, кто принял участие в конкурсе. Это больше 20 тысяч фотографов — и профессионалов, и любителей, всех тех, кого этот конкурс не оставил равнодушным, всех тех, кто хотел показать не только свое мастерство, не только свои работы, но и, конечно, нашу страну, потому что сам конкурс “Самая красивая страна” подразумевает именно это», — сказал президент Русского географического общества Министр обороны России Сергей Шойгу.

Экспозиция открыта для посетителей до 24 мая 2018 года.