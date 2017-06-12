ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Побывать в лагере русичей, посетить кадетскую школу середины XIX века и послушать лекцию о полевой медицине в палатке госпиталя начала XX века, сфотографироваться на фоне самолёта «Илья Муромец» и легковых ретроавтомобилей — всё это смогут сделать 12 июня гости фестиваля «Времена и эпохи. Собрание». Прочувствовать атмосферу ушедших веков можно будет и с помощью музыки: на улице Охотный Ряд весь день будут выступать вокальные коллективы, а на Тверской площади реконструируют выступление легендарного Персимфанса.

На Охотном Ряду концертная программа начнётся в 13:00, а завершится в 21:00. Для гостей выступит группа «Лодья» с песнями моряков на основе старинных русских народных, казачьих и авторских песен, а в исполнении группы «Очелье Сороки» прозвучат песни русского Севера. Зрители оценят русский фолк XIX–XX веков группы «Новые Кельцы» и средневековую музыку коллектива TeufelsTANZ. Перед посетителями выступят фолк-рок-группа «Акустические ботинки» и коллектив «Йоки», а также певицы Инна Желанная и Алиса Игнатьева.

Необычный концерт-реконструкция пройдёт и на Тверской площади. К 95-летию знаменитого московского симфонического ансамбля — Персимфанса, который в начале XX века начал выступать без дирижёра, симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» выступит с реконструированной музыкальной программой (так же без дирижёра). В исполнении шестидесяти музыкантов прозвучат произведения Антонио Вивальди, Мориса Равеля и Астора Пьяццоллы. Концерт начнётся в 19:00.

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» — один из наиболее востребованных оркестров России, с огромным успехом выступающий в крупнейших концертных залах в России и за рубежом. Коллектив исполняет музыку различных стилей и жанров: от классики до рока.

Фестиваль «Времена и эпохи. Собрание» стал центром исторической реконструкции. На протяжении 12 дней в столице работало 30 площадок, на которых шесть тысяч реконструкторов воспроизвели знаменитые события.