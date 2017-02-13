Государственный русский драмтеатр Башкортостана отрывает гастроли в Казани
13.02.2017, 10:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 13 февраля в Казани открываются гастроли Государственного академического русского драматического театра Республики Башкортостан. Показы пройдут на сцене Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала с 13 по 18 февраля.
В афишу включены спектакли, составляющие основу репертуара – мюзикл «Голубая камея», комедии «Бешеные деньги» и «Палата бизнес-класса», детский мюзикл «Снежная королева».
Впервые в Казани Русский драматический театр из Уфы побывал на гастролях в 2005 году, представив на суд взыскательной публики лучшие свои спектакли. Тогда уфимский театр представил такие постановки, как «Снегурочка», «Кавказский меловой круг», «Страсти по Утрате», «№13», «Пока она умирала» и другие.
Ответный визит казанцев в Уфу запланирован на сентябрь 2017 года.
В афишу включены спектакли, составляющие основу репертуара – мюзикл «Голубая камея», комедии «Бешеные деньги» и «Палата бизнес-класса», детский мюзикл «Снежная королева».
Впервые в Казани Русский драматический театр из Уфы побывал на гастролях в 2005 году, представив на суд взыскательной публики лучшие свои спектакли. Тогда уфимский театр представил такие постановки, как «Снегурочка», «Кавказский меловой круг», «Страсти по Утрате», «№13», «Пока она умирала» и другие.
Ответный визит казанцев в Уфу запланирован на сентябрь 2017 года.