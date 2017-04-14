Как рассказали в пресс-службе Департамента торговли и услуг города Москвы, для изготовления лакомства производители используют около двух десятков рецептов.

Также московские предприятия начали выпускать творожную массу в праздничной упаковке. «Предполагаемый объём выпуска — свыше 20 тонн. Продукция реализуется через розничную сеть Москвы и Московской области», — отметили в Департаменте торговли.

Пасхальную продукцию можно прибрести в 11,6 тысячи продовольственных магазинов. Её готовят как столичные хлебозаводы, так и собственные цеха при крупных сетевых компаниях, а также пекарни малой мощности.

В этом году Пасха отмечается 16 апреля. С 12 по 23 апреля в столице проходит фестиваль «Пасхальный дар» на 24 площадках в центре города и на 19 в городских парках. Предполагается, что на фестивальных площадках продадут более 50 тысяч куличей.