Хор Турецкого исполнил песни Победы в центре Берлина
10.05.2017, 20:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В честь праздника Победы в самом центре Берлина с песнями "о войне, мире, любви и подвиге" выступил "Хор Турецкого". Концерт на одной из центральных площадей города - Жандарменмаркт - прошёл при поддержке Минкультуры России, правительства Москвы и российского посольства в Германии. 69 лет назад, в 1948 году, песни Победы здесь исполнял ансамбль Александрова.
Впервые "Песни Победы" "Хор Турецкого" исполнил 9 мая 2015 года на Поклонной горе в Москве, а затем повторил программу год спустя в Севастополе. В неё вошли песни военных лет, а также советская классика - "Смуглянка", "Прощайте, скалистые горы", "Три танкиста", "Бухенвальдский набат", "Рио-Рита", "Ваше благородие" и "Погоня". По просьбе Министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского в трек-лист включили песню "Хотят ли русские войны", хор разучивал её прямо в самолёте по пути в Германию.
По словам Михаила Турецкого, этот концерт был его давней мечтой. Больше десяти лет назад артист пообещал своему отцу-ветерану доехать до Берлина и исполнить там на площади песни, которые они пели вместе в его детстве. Отец Михаила Турецкого - Борис Борисович Эпштейн - ушёл на фронт в первые дни войны, участвовал в прорыве Ленинградской блокады, дошёл до Берлина, дожил до 96 лет и совсем немного не дождался обещанного сыном концерта.
"Мы приехали сюда не бряцать оружием, не рассказывать о том, как вошли в Берлин, ? сказал Михаил Турецкий. ? ЭтО акция, с одной стороны, за мир, с другой ? против фашизма, терроризма и любых других форм насилия".
По словам организаторов, выступление собрало более 5 тыс. берлинцев. Кроме того, проходила прямая трансляция в интернете и на русскоязычных ТВ-каналах.
Впервые "Песни Победы" "Хор Турецкого" исполнил 9 мая 2015 года на Поклонной горе в Москве, а затем повторил программу год спустя в Севастополе. В неё вошли песни военных лет, а также советская классика - "Смуглянка", "Прощайте, скалистые горы", "Три танкиста", "Бухенвальдский набат", "Рио-Рита", "Ваше благородие" и "Погоня". По просьбе Министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского в трек-лист включили песню "Хотят ли русские войны", хор разучивал её прямо в самолёте по пути в Германию.
По словам Михаила Турецкого, этот концерт был его давней мечтой. Больше десяти лет назад артист пообещал своему отцу-ветерану доехать до Берлина и исполнить там на площади песни, которые они пели вместе в его детстве. Отец Михаила Турецкого - Борис Борисович Эпштейн - ушёл на фронт в первые дни войны, участвовал в прорыве Ленинградской блокады, дошёл до Берлина, дожил до 96 лет и совсем немного не дождался обещанного сыном концерта.
"Мы приехали сюда не бряцать оружием, не рассказывать о том, как вошли в Берлин, ? сказал Михаил Турецкий. ? ЭтО акция, с одной стороны, за мир, с другой ? против фашизма, терроризма и любых других форм насилия".
По словам организаторов, выступление собрало более 5 тыс. берлинцев. Кроме того, проходила прямая трансляция в интернете и на русскоязычных ТВ-каналах.