Хор Турецкого в День России проведёт "народное караоке" на главной площади страны
14.02.2017, 15:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2017 году Хор Турецкого намерен продолжить реализацию проекта «Праздник песни», называемый также «народным караоке». Именно этот проект хора недавно был отмечен премией Правительства России в области культуры за 2016 год.
«Праздник песни» - формат, когда вместе с коллективом поют зрители. За 2015-2016 годы Хор Турецкого провел более 20 таких концертов, собрав около миллиона зрителей.
«Это не просто зрелище, это огромное действо с участием зрителей. Это формат, когда лучшие русские, советские, российские песни, составляющие основу души народа, люди поют хором», - поделился своими впечатлениями о проекте на пресс-конференции в Москве Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.
Он рассказал, что присутствовал на «народном караоке» в рамках 300-летия Омска, отметив «фантастическую энергетику 100-тысячного хора». По словам Владимира Мединского, сейчас идет обсуждение того, как дальше развить эту программу. Кроме того, глава Минкультуры России поздравил коллектив с присуждением премии Правительства.
Со своей стороны, говоря о планах коллектива в 2017 году, его основатель и руководитель Михаил Турецкий сообщил, что хор даст концерт «Песни победы» на центральной площади Берлина 7 мая этого года.
Руководитель коллектива отметил, что они рассчитывают собрать около 40 тысяч зрителей и исполнить такие песни, как «Бухенвальдский набат» и «День победы». При этом прозвучат и композиции на немецком языке.
«Праздник песни» - формат, когда вместе с коллективом поют зрители. За 2015-2016 годы Хор Турецкого провел более 20 таких концертов, собрав около миллиона зрителей.
«Это не просто зрелище, это огромное действо с участием зрителей. Это формат, когда лучшие русские, советские, российские песни, составляющие основу души народа, люди поют хором», - поделился своими впечатлениями о проекте на пресс-конференции в Москве Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.
Он рассказал, что присутствовал на «народном караоке» в рамках 300-летия Омска, отметив «фантастическую энергетику 100-тысячного хора». По словам Владимира Мединского, сейчас идет обсуждение того, как дальше развить эту программу. Кроме того, глава Минкультуры России поздравил коллектив с присуждением премии Правительства.
Со своей стороны, говоря о планах коллектива в 2017 году, его основатель и руководитель Михаил Турецкий сообщил, что хор даст концерт «Песни победы» на центральной площади Берлина 7 мая этого года.
Руководитель коллектива отметил, что они рассчитывают собрать около 40 тысяч зрителей и исполнить такие песни, как «Бухенвальдский набат» и «День победы». При этом прозвучат и композиции на немецком языке.